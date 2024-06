NVIDIA : 4 jeux jouables avec le DLSS, Reflex et en ray tracing

NVIDIA fait encore une fois le point sur les jeux vidéo désormais compatibles avec ses technologies DLSS, Reflex et ray tracing, améliorant le framerate et les graphismes, tout en réduisant la latence. Cette semaine, quatre titres plus ou moins récents sont mis à l'honneur, les voici.

The First Descendant, PAYDAY 3, le remake de Riven : La Suite de Myst et Tribes 3: Rivals sont désormais jouables avec le DLSS, Reflex et en ray tracing, voici ce qu'il faut retenir :

The First Descendant est un jeu de tir action-RPG coopératif à la troisième personne gratuit basé sur Unreal Engine 5 qui sort le 2 juillet avec NVIDIA DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction, ray tracing, NVIDIA DLAA et NVIDIA Reflex.

La nouvelle mise à jour Boys in Blue de PAYDAY 3 prend en charge NVIDIA DLSS 3 et NVIDIA Reflex. Avec des paramètres maximum en 4K, DLSS 3 multiplie les taux de trame par 2. Et avec Reflex, la latence du système est réduite de 55%, ce qui rend le gameplay plus réactif.

Riven, la suite de Myst datant de 1997, a été remaniée par Cyan Worlds. Découvrez une histoire d'intrigues et de trahisons en résolvant des énigmes complexes dans un environnement entièrement en 3D et en temps réel. Conçu à partir de nouveaux contenus, le nouveau Riven offre une grande liberté de mouvement, des graphismes captivants et une histoire plus profonde. Riven prend en charge DLSS 2 pour accélérer les performances.

TRIBES 3 : Rivals de Prophecy Games est un jeu de tir en équipe à la première personne avec des jetpacks, du ski et des guerres de classes. Capturez le drapeau de l'ennemi tout en défendant le vôtre, en choisissant des classes uniques pour personnaliser les capacités et les chargements d'armes sur des terrains variés. Avec DLSS 3 et Reflex, les joueurs de la série GeForce RTX 40 bénéficient de taux de rafraîchissement plus élevés et d'une latence système réduite pour un gameplay plus réactif. Pendant le Steam Summerfest, TRIBES 3 : Rivals est également en réduction.