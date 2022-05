Deliver Us Mars : un premier carnet des développeurs avec des informations pour la suite de Deliver Us the Moon

Il y a quelques semaines, lors du Future Games Show de GamesRadar, Frontier Foundry et KeokeN Interactive dévoilaient Deliver Us Mars, un nouveau jeu d'aventure bien loin de la Terre et qui fait suite à Deliver Us the Moon. Les studios sont de retour en cette fin de semaine avec un premier carnet des développeurs :

Comme l'explique KeokeN Interactive dans la vidéo ci-dessus, sous-titrée « Voyage sur la Planète Rouge », Deliver Us Mars reprendra les thèmes écologiques et environnementaux du précédent volet, alors que la Terre manque de ressources. Les joueurs incarneront un astronaute envoyé cette fois sur Mars pour trouver une solution, avec notamment un système de déplacement amélioré et des énigmes intégrées à l'aventure, dont des défis interconnectés. L'histoire prendra place 10 ans après Deliver Us the Moon, alors qu'une équipe est envoyée sur Mars pour rapatrier des vaisseaux coloniaux auprès de l'organisation Outward, qui sera au cœur de l'intrigue. Le titre inclura aussi des thèmes variés comme la relation entre un père et sa fille, mais les développeurs veulent garder du mystère en attendant la sortie du jeu.

KeokeN Interactive indique au passage que l'héroïne de Deliver Us Mars sera entièrement doublée, permettant aux joueurs de mieux comprendre sa personnalité, ses motivations et son histoire alors qu'elle s'aventure sur la planète rouge. La narration fera un bond en avant avec cette voix, mais aussi grâce à la capture de mouvement. Deliver Us Mars n'a toujours pas de date de sortie précise, il est attendu « bientôt » sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Deliver Us the Moon à 22,49 € sur Gamesplanet.