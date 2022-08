Deliver Us Mars : la conquête de la Planète Rouge reportée à 2023

KeokeN Interactive avait accouché en 2018 de Deliver Us The Moon, un jeu d'aventure sur le satellite naturel de la Terre. Un titre très bien accueilli par les joueurs, et une suite sur la Planète rouge avait été présenté en mars dernier. Les fans attendaient son lancement en septembre prochain avec impatience, mais ils vont être déçus.

Le studio de développement vient en effet d'annoncer un lourd report pour son nouveau jeu d'aventure : la date de sortie de Deliver Us Mars est désormais fixée au 2 février 2023, soit cinq mois de retard. KeokeN Interactive explique dans son communiqué, publié sur les réseaux sociaux, qu'il a pris cette décision afin de proposer la meilleure expérience possible aux joueurs, vous connaissez la chanson.

Les fans pourront se consoler avec une nouvelle bande-annonce de Deliver Us Mars, qui sera diffusée le 24 août prochain à l'occasion de la gamescom 2022.