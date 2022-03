Deliver Us The Moon s'offre une date de sortie sur PS5 et Xbox Series X et S, avec des améliorations graphiques

KeokeN Interactive a dévoilé tout récemment Deliver Us Mars, nouveau jeu d'aventure dans l'espace, mais il n'oublie pas le premier volet. À l'origine sorti sur PC, puis sur PlayStation 4 et Xbox One, Deliver Us The Moon va avoir droit à une nouvelle version sur les consoles de dernière génération.

La date de sortie de Deliver Us The Moon est fixée au 19 mai 2022 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre sera vendu 24,99 €, mais si vous avez déjà le jeu de base sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour sera gratuite. Cette version proposera des graphismes remastérisés en 4K avec des ombres et des reflets en ray-tracing, des temps de chargement réduits et des fonctionnalités liées aux gâchettes adaptatives et au haut-parleur de la manette DualSense de la PS5.

Enfin, Wired Productions, éditeur du jeu, pense aux collectionneurs et proposera une version physique de Deliver Us The Moon, sur PlayStation 5 uniquement. Vous pouvez sinon déjà retrouver le jeu en Deluxe Edition à 30 € sur Amazon.