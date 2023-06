Racket Club : Resolution Games dévoile son gameplay VR original qui donne envie de faire du sport de raquette !

Resolution Games a dévoilé une bande-annonce pour son nouveau jeu, Racket Club, lors du Meta Quest Gaming Showcase. Il a été créé par le même studio qui nous a offert des jeux multijoueurs VR tels que Demeo, Blaston et Acron! Attack of the Squirrels. Racket Club promet une expérience sportive entièrement nouvelle, spécialement conçue pour les joueurs en VR. Il promet de nous plonger dans une expérience immersive et réaliste qui combinera les mouvements naturels de la discipline avec le plaisir et l'accessibilité propres aux meilleurs sports de pick-up du monde.

Mathieu Castelli, directeur de la création chez Resolution Games, a déclaré : « Les sports récréatifs jouent un rôle important dans le rassemblement des gens. J'ai souvent pris ma raquette, visité un club et noué de nouvelles amitiés sur et en dehors du court. Avec Racket Club, nous voulons offrir la même expérience en réalité virtuelle, avec un gameplay et une physique qui se rapprochent de la pratique des sports de raquette dans la vie réelle. » Racket Club puise son inspiration dans les jeux de raquette tels que le tennis, le padel, le pickleball et le squash. Après son annonce fin 2022, la bande-annonce dévoilée aujourd'hui nous offre un premier aperçu concret du gameplay de Racket Club. Lorsque vous pénétrez sur le court, vous découvrez un espace de jeu entouré de quatre murs transparents qui servent de surfaces rebondissantes pour maintenir la balle en jeu et ajouter une dimension stratégique. Plus vous parvenez à vous renvoyer la balle lors de chaque échange, plus vous marquez de points. Ce mécanisme de « rallye de points » apporte une combinaison unique de risque et de récompense, ce qui le distingue des sports de raquette traditionnels. Vous devrez observer le comportement de votre adversaire afin de choisir le bon moment pour briser la coopération tacite et remporter les points. La taille du terrain de Racket Club a été spécialement conçue pour s'adapter aux espaces de vie, vous permettant ainsi de vous immerger pleinement dans le jeu tout en restant dans une zone de sécurité. Vous pourrez effectuer des mouvements naturels, que ce soit pour vous déplacer sur le court ou pour réaliser des mouvements amples avec les angles parfaits. Castelli explique : « Dès le premier jour, notre objectif pour Racket Club était de recréer fidèlement la sensation des sports de raquette. Ironiquement, la meilleure façon d'y parvenir n'était pas de reproduire un sport existant en VR, mais de construire quelque chose de totalement nouveau. Nous avons déconstruit les sports de raquette jusqu'à leurs fondamentaux pour les reconstruire naturellement dans un espace virtuel, en nous concentrant sur le plaisir et la récompense d'un jeu exceptionnel. Notre objectif est de créer un sport dans lequel vous vous sentiriez aussi à l'aise de jouer dans un club physique que dans un casque VR. »

Voici quelques screenshots fournis par l'éditeur :

Au lancement, Racket Club offrira des modes multijoueurs en simple (1 contre 1) et en double (2 contre 2), ainsi qu'un mode carrière solo. Vous pouvez dès à présent l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam et le Meta Quest Store.