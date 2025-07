Donkey Kong Bananza : une longue vidéo de gameplay qui donne envie de prendre la manette

Un duo improbable pour creuser sous terre





Nintendo vient de publier une longue bande-annonce de gameplay pour Donkey Kong Bananza, le nouveau jeu de plateforme 3D qui marque le grand retour du gorille légendaire. Comme nous le savons, cette fois-ci, le gros poilu n’est pas seul puisque Pauline l’accompagne dans une aventure souterraine totalement inédite, où il faudra creuser, frapper et chanter pour progresser. Oui, chanter.

Le concept ? Un monde souterrain gigantesque à explorer, avec des environnements destructibles, des tunnels à créer à coups de poings, des parois à éclater pour ouvrir des passages, et même des morceaux de terrain à balancer à la figure des ennemis. C’est simple : plus ça casse, plus ça avance.



Pauline et Donkey Kong unissent leurs forces (et leurs cordes vocales)

Pauline n’est pas là pour faire de la figuration. À seulement 13 ans, elle possède une voix capable de pulvériser des rochers, booster les capacités de Donkey Kong, et lui offrir différentes Bananza Transformations. Parmi les premières révélées, nous retrouvons Zebra Bananza, Ostrich Bananza ou encore Kong Bananza, chacune modifiant les aptitudes du gorille : force, vitesse, mobilité, tout y passe.

Le duo pourra aussi rencontrer divers habitants souterrains, et croiser la route de la Void Company, une organisation cupide menée par l’impitoyable Void Kong, bien décidé à atteindre le Cœur de la Planète pour exaucer ses désirs les plus égoïstes. Grumpy Kong et Poppy Kong seront aussi de la partie, dans ce casting aussi original que franchement barré.

Mode coop, transformations, assistances, oui, Donkey Kong Bananza pense à tout le monde.

Donkey Kong Bananza sortira sur Nintendo Switch le 17 juillet





La sortie de Donkey Kong Bananza est prévue pour le 17 juillet 2025, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Nintendo mise gros sur cette nouvelle aventure qui mélange plateforme 3D, action coopérative et délire souterrain. Avec son duo attachant, son gameplay explosif et son ambiance cartoon assumée, ce nouvel épisode pourrait bien marquer un tournant dans la saga Donkey Kong.

