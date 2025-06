Donkey Kong Bananza : DK et Pauline font la paire avec de la coop, des transformations délirantes et un inévitable amiibo !

Si Mario Kart World a été la première grosse exclusivité de la Switch 2, Nintendo va enchaîner dès le mois prochain avec le jeu qui avait fait office de one more thing lors de la présentation de sa console, Donkey Kong Bananza. Dès sa révélation, son côté Super Mario Odyssey avec le premier rival du plombier moustachu transparaissait et ce n'est pas le Direct diffusé cet après-midi qui va nous faire dire le contraire, loin de là. Dès le départ, la révélation qui avait fuité sur l'identité de Odd Rock a donc enfin eu lieu. Oui, DK sera accompagnée tout au long de son aventure souterraine par Pauline ! Compte tenu du fait qu'elle arbore une apparence assez enfantine et qu'elle adore le chant, tout porte à croire qu'il s'agira bien d'une préquelle à Odyssey si les deux jeux s'inscrivent dans une même chronologie.

Outre un rappel des bases du gameplay que nous avions évoquées au travers de nos impressions, nous avons eu un aperçu des habitants peuplant les différentes strates de ce monde ô combien coloré et délirant. Nous y croiserons quelques visages familiers comme Cranky Kong et Rambi, mais aussi d'immenses Doyens disposant de Pouvoirs Bananza. Alors, que se cache-t-il derrière le titre du jeu ? Eh bien, une mécanique de transformation assez folle grâce au chant de Pauline, permettant à Donkey Kong de devenir Kong Bananza tel un Super Saiyajin, mais aussi Bananza zèbre pour la rapidité et courir sur l'eau, ou Bananza autruche afin de voler (oui, ce n'est pas le cas dans la réalité) !

Mais sur la route de nos deux compères, qui forment un duo super attachant rien qu'avec ces quelques minutes de présentation, il y a aura la Void Company, un trio de méchants composé de Grumpy Kong, Poppy Kong et Void Kong, qui donneront lieu à des affrontements de boss en plus de bloquer l'accès aux différents niveaux. Comme déjà vu, de nombreux défis seront proposés via des Ruines, avec entre autres des phases de plateforme comme à l'ancienne en side scrolling.

Des points de compétence pourront être obtenus afin d'améliorer différentes statistiques pour coller à notre style de jeu, tandis qu'en plus des Cristaux de banandium, il y aura également des Rondelles de banandium, de l'Or et des fossiles en guise de collectibles. DK et Pauline disposeront d'une riche garde-robe à débloquer, rien de tel pour se faire beau avant d'utiliser le mode Photo. De nombreuses musiques seront disponibles à l'écoute, au moins plus d'une centaine, et nous avons entendu des titres familiers tout du long, dont le DK Rap ! Les menus ont été pensés pour que les complétionnistes gardent une trace de tout ce qu'ils ont déjà déniché, tandis que les Anguilles souterraines serviront à se mouvoir rapidement à travers les strates.

Mieux encore, du jeu en coopération avec les deux Joy-Con 2 permettra de contrôler séparément DK et Pauline, le GameShare sera utilisé afin de s'amuser avec un ami n'ayant pas le jeu (même via le GameChat !), un mode de difficulté Assistance aidera les joueurs à progresser plus facilement si besoin et... DK Artist proposera de nous transformer en sculpteur via l'usage de la souris.

Pour terminer, un amiibo représentant DK et Pauline sera donc commercialisé au lancement de Donkey Kong Bananza le 17 juillet sur Switch 2. Les autres figurines NFC avec les personnages de la licence serviront à faire apparaître des lettres Kong dorées, tandis que ce sont des sphères géantes que donneront tous les autres. Wait & see quant à leur réel intérêt.

De nouvelles façons de casser la baraque - Grâce aux puissantes capacités de Donkey Kong, vous pouvez fracasser les obstacles et les ennemis qui se dressent sur votre route, mais aussi le terrain pour y dénicher des trouvailles. Plongez dans le sol à la force de vos poings, roulez à travers les obstacles et tapez dans vos mains pour détecter les secrets à proximité. Il est aussi possible d'arracher des blocs du décor pour les lancer sur vos ennemis, ou encore pour surfer dessus. Ces capacités peuvent être combinées pour dynamiter encore plus l'action.

Transformations Bananza - Pauline peut utiliser la puissance de sa voix pour transformer temporairement Donkey Kong et lui donner accès à de nouveaux pouvoirs aussi uniques que destructeurs. Ces transformations ont une durée limitée et consomment de la bananergie, que vous pouvez récupérer en ramassant de l'or. Parmi ces transformations, on peut noter la Bananza Kong qui rend DK encore plus puissant, la Bananza zèbre qui lui permet de courir plus vite et même de foncer sur de courtes distances, et la Bananza autruche avec laquelle il peut voler et lâcher des œufs explosifs sur ses ennemis.

Coop locale - Partagez les Joy-Con 2 et jouez à deux en coop locale en incarnant Donkey Kong et Pauline. Avec Pauline, lancez des attaques vocales en utilisant un Joy-Con 2 en mode souris. Vous pouvez aussi partager le jeu avec une autre console et jouer à deux avec un seul exemplaire du jeu via GameShare, ou encore inviter d'autres personnes à vous rejoindre pour une session de chat vocal ou vidéo en ligne via GameChat.

Destination, le cœur de la planète - Une légende dit qu'un vœu est accordé à qui atteint le cœur de la planète. Pauline espère que ce vœu lui permettra de retourner à la surface, alors que Donkey Kong, lui, a bien l'intention de demander encore et toujours plus de bananes. Ce duo improbable tente désormais d'atteindre le cœur de la planète avant la Void Company, qui le convoite pour d'obscures raisons. Entreprise minière crapuleuse qui s'est implantée dans chacune des strates de la planète, la VoidCo est non seulement responsable du désastre qui a précipité Donkey Kong dans le monde souterrain, mais c'est aussi elle qui a transformé Pauline en drôle de pierre. Donkey Kong et Pauline doivent tout faire pour atteindre le cœur de la planète avant la Void Company

Trouvailles - Lors de votre exploration, creusez, fracassez et détruisez le décor pour dénicher toutes sortes d'objets qui pourront s'avérer utiles au cours de vos aventures. Collectez les bananes dorées, appelées cristaux de banandium, qui se trouvent un peu partout dans les parois ou dans le sol, mais aussi tout simplement à l'air libre. En collectant des cristaux de banandium, vous gagnez des points de compétence qui permettent d'améliorer les statistiques de DK et d'ajouter de nouvelles compétences à son répertoire. Vous pouvez aussi obtenir ces cristaux de banandium en accomplissant des défis, comme des batailles en temps limité, des stages à défilement horizontal ou des courses d'obstacles. Vous découvrirez également des rondelles de banandium qui vous permettent d'obtenir des cristaux de banandium au troc de rondelles, ainsi que de l'or que vous pouvez échanger contre des objets utiles à la quincaillerie. Sans oublier les fossiles ! Si vous dénichez des fossiles au cours de vos excavations, vous pouvez les échanger contre des articles de mode chez le styliste afin de perfectionner les tenues de Donkey Kong et Pauline, voire changer la couleur du pelage de DK. La plupart des accessoires octroient également des bonus quand ils sont équipés.

Nouvelles têtes et visages familiers - Donkey Kong et Pauline vont faire la rencontre de nombreux habitants du monde souterrain au cours de leurs aventures pour découvrir ce que manigance la Void Company. En plus de faire la connaissance des immenses doyens, ils retrouvent des visages familiers comme Cranky Kong et Rambi. Ils auront également affaire à Grumpy Kong et Poppy Kong ainsi qu'à d'autres employés au service de Void Kong, le dirigeant de la VoidCo.

Refuges et Ascenguilles - Offrez-vous un instant de détente en creusant un refuge, et profitez d'une sieste dans un lit pour vous aider à refaire le plein d'énergie. Vous pouvez aussi y écouter de la musique sur votre platine. Et si vous souhaitez retourner dans des zones que vous avez déjà visitées, les Ascenguilles vous transporteront en un tour de nageoire d'une strate à une autre.

Modes de jeu créatifs - Préparez-vous à découvrir de nouveaux modes de jeu et différentes façons de vous amuser avec Donkey Kong Bananza. Dans le mode photo, il est possible d'ajuster l'angle de la caméra ainsi que d'autres paramètres pour prendre des clichés captivants. Et dans DK Artist, vous pouvez utiliser les commandes à la souris pour sculpter la roche et laisser parler votre côté créatif. Vous pouvez aussi changer l'éclairage et ajouter des effets qui donnent la banane en touche finale de votre chef-d'œuvre.

amiibo - Donkey Kong Bananza est compatible avec les amiibo. Un amiibo Donkey Kong & Pauline sera disponible au lancement du jeu le 17 juillet, et permettra de débloquer la robe de diva de Pauline plus tôt dans le jeu ainsi qu'obtenir des lettres KONG explosives. Les lettres KONG peuvent aussi être obtenues en scannant d'autres amiibo de la série Donkey Kong. Tous les autres amiibo disponibles sont également compatibles et peuvent être scannés afin d'obtenir des sphères géantes de différentes matières qui pourront s'avérer utiles.

Avec tout ça, il y a de quoi être convaincu de craquer pour cet alléchant Donkey Kong Bananza, disponible en précommande au prix de 59,90 € sur Amazon ou 59,99 € à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité. De nombreux visuels sont à retrouver en page suivante.

