Donkey Kong Bananza viendra tout casser sur Switch 2, la nouvelle exclu dévoilée en images et vidéo

Lors du Direct consacré à la Switch 2, Nintendo n'a pas manqué de dévoiler ses jeux first party qui débarqueront en exclusivité sur cette nouvelle console. Si Mario Kart World ouvrira le bal et sera lancé en même temps que la machine, d'autres titres arriveront dans les semaines suivantes.

Nous avons ainsi eu droit à la révélation de Donkey Kong Bananza, un nouveau jeu d'action et d'aventure en 3D. Le titre permettra d'incarner Donkey Kong et de détruire quasiment tout sur notre passage, mais également de grimper sur la plupart des parois et même d'arracher des morceaux du terrain pour les lancer au loin. Nintendo veut « faire rimer "exploration" et "démolition" », les joueurs pourront ainsi découvrir de nouvelles zones en détruisant le décor à coups de poing. En plus de la première bande-annonce ci-dessus, des images sont à retrouver sur la seconde page.

La date de sortie de Donkey Kong Bananza est fiée au 17 juillet 2025, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.