Donkey Kong Bananza Direct : mieux que des bananes, une présentation dédiée à cette exclusivité Switch 2 annoncée

Nous sommes rentrés dans l'ère de la Switch 2 depuis une dizaine de jours seulement et elle marque déjà un sacré changement avec la précédente. En plus d'un démarrage record, c'est dans la manière de communiquer de l'éditeur qu'il faut aller chercher de la nouveauté. Grâce à Nintendo Today!, son application mobile lancée fin mars, la firme de Kyoto n'hésite pas à mettre les réseaux sociaux au second plan et ainsi partager de grosses informations directement avec la communauté. Nous en avions déjà eu la preuve avec la révélation de la date du film The Legend of Zelda, avant qu'elle ne soit repoussée, ou pour Splatoon Raiders. Cette fois, c'est la prochaine présentation qui a eu cette primeur avec près d'une heure d'avance. Oubliez un Direct traditionnel comme souvent en juin, la star ce sera Donkey Kong Bananza !

C'est donc ce mercredi 18 juin 2025 à 15h00 que nous allons enfin revoir cette deuxième grosse exclusivité de la Switch 2, qui avait surpris tout le monde lors de sa révélation en avril. Durant près d'un quart d'heure, ce Donkey Kong Bananza Direct va ainsi lever le voile sur ce jeu dont nous ne savons au final pas grand-chose, alors même qu'il est passé entre nos mains. À n'en pas douter, l'information essentielle au sujet de Odd Rock, qui avait fuité via la branche sud-coréenne de Nintendo, devrait enfin être officialisée. Pour le reste, tout est possible. Bien évidemment, vous pourrez compter sur nous pour tout résumer.

La date de sortie de Donkey Kong Bananza est pour rappel fixée au 17 juillet en exclusivité sur Switch 2. Vous pouvez le précommander au prix de 59,90 € sur Amazon et Cdiscount, voire à 59,99 € à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

