Donkey Kong Bananza : près d'une heure de gameplay pour pleinement découvrir cette exclusivité Switch 2

Dévoilé lors du Nintendo Direct de la semaine dernière, l'exclusivité Switch 2 qu'est Donkey Kong Bananza a ensuite pu être essayée par la presse et les joueurs, lire nos impressions en fin d'article. Il a donc fait une apparition durant le Nintendo Treehouse Live et ce à trois reprises pour près d'une heure de contenu réparti sur tout autant de vidéos prenant place dans les deux zones de la démo. Pour info, sur place, celle-ci était limitée dans le temps soit en allant jusqu'au bout ou si la durée était dépassée. Quelques détails intéressants y sont abordés et montrés, cela vaut donc le détour si vous avez un peu de temps libre. Pour commencer, c'est tout le segment introductif qui a été présenté.

En plus de l'or, l'une des monnaies du jeu se nommera en anglais Banandium Chip. C'est cette ressource qui a fait partir les singes à la mine sur Ingot Isle et prend entre autres la forme de gemmes ayant la forme de ce délicieux fruit qu'est la banane. Lorsque la visée est activée, des indications concernant le matériau auquel nous avons affaire et sa dureté seront affichées, à prendre en compte en termes d'interactions. En plus de tout casser et être capable d'escalader certaines surfaces, DK pourra effectuer sa fameuse roulade, tourner sur lui-même telle une toupie, se taper la poitrine, faire un saut plongé lorsqu'il est en l'air et frapper des mains au sol ou dans les airs pour récolter les ressources éparpillées autour de lui et faire apparaître des éléments dans le décor.

La musique aura d'ailleurs un rôle très important dans le jeu, car en plus de l'onde apparaissant lorsqu'il tape dans ses mains qui permettra de détecter des objets cachés, c'est sous la forme de diapasons que les checkpoints apparaissent. Un véritable Maestro ! Vous noterez que si Donkey Kong porte un pantalon à bretelles au début, il le perd lors de la cinématique introduisant les ennemis de VoidCo. Sauf que plusieurs images officielles le montrent par la suite avec, il va donc soit le retrouver ou cela fera partie des éléments de personnalisation.

Toute la séquence après ce passage n'était d'ailleurs pas jouable de notre côté. Lors de l'introduction de ce niveau nommé Ingot Isle Cave-In, une indication quant à la force du terrain sur une échelle de cinq étoiles est présente. Elle est directement liée à un autre mouvement inédit, la possibilité d'utiliser un rocher pour surfer dessus, qui rétrécit progressivement. De plus, il s'agit du Sublayer 10, contre SL100 pour la deuxième partie de ce qui était présenté. Des ronces très solides bloquant le passage nécessiteront d'user du décor pour se frayer un chemin, tandis qu'une surface métallique violette liée aux antagonistes pourra recouvrir tout un pan de l'environnement, avec un sceau à retirer pour en venir à bout.

Mais le plus important, c'est bien cet étrange rocher tombant du ciel : Odd Rock, capable de parler et disposant d'un doublage ! C'est d'ailleurs l'occasion de relever que les expressions faciales de DK sont absolument tordantes. Et c'est justement la musique qui va rapprocher les deux en plus de servir de GPS pour trouver notre chemin et de servir à briser le sceau. Une ville est même présente, à voir si elle servira de hub d'une quelconque manière par la suite.

La deuxième vidéo nous plonge dans le lagon, une zone encore plus profonde sous le plancher océanique. Les développeurs se sont fait plaisir avec la théorie de la Terre creuse. Comme vous pouvez le constater, l'exploration en cassant le décor sera récompensée et des cartes seront là pour aider à tout récupérer. Les blocs en apparence indestructibles nécessiteront plusieurs coups de rochers ou des explosifs. Par ailleurs, il est mentionné un détail majeur : tout ce que nous détruirons persistera dans le temps ! Cela se reflétera même dans le menu affichant en 3D la zone. Il ne devrait pas rester grand-chose de notre passage à la fin du jeu si nous visons le 100 %. En revanche, certains ennemis reviendront à la charge.

Lors de la collecte d'un fossile (Ammonite), un type de collectible, il est fait mention d'une boutique de style, tandis que ce bon vieux Cranky Kong est présent. Et si l'inspiration de Super Mario Odyssey n'était pas déjà assez criante (potentiellement la même équipe), un défi en temps limité avec des barils fait justement apparaître une Gemme banane, rappelant ce qui était proposé avec les Lunes, même si ici l'accent n'est à priori pas mis sur le fait de rendre quasi unique chaque obtention. Un « Challenge Course 1 » intitulé Hangin' on Roof Road a été utilisé pour montrer la dimension jeu de plateforme avec DK naviguant et frappant tout en étant accroché à des grilles au plafond. Ce segment a introduit le Ballon rouge, servant justement en cas de chute pour ne pas subir de dégâts.

Enfin, le vil Croccoid devant être abattu est un adversaire intéressant à plus d'un titre. En effet, il est recouvert par une épaisse carapace en métal qui semble provenir de VoidCo, cachant son squelette en or. Son allure rappelle évidemment les Kremlings, qui pourraient donc avoir fait l'objet d'un quelconque sort.

La troisième vidéo se déroule dans le même niveau et nous apprend un détail très intéressant, à savoir qu'il pourra y avoir plusieurs sceaux bloquant la progression toujours plus profonde de notre protagoniste. Il n'y aura donc pas qu'un seul chemin vers le bas. D'ailleurs, nous avons droit à trois rapides coups d'œil sur le SL101, sans transition. Un même biome devrait donc se décliner sur plusieurs étages, à voir combien seront présents au cours de l'aventure. Les diapasons serviront également de points de téléportation, cette dernière s'effectuant d'une manière pour le moins... étrange, en se faisant avaler par une drôle de créature. Et pour terminer, nous apprenons que Donkey Kong Bananza disposera d'un mode Photo, de quoi immortaliser ses nombreuses expressions faciales.

La sortie de Donkey Kong Bananza est pour rappel fixée au 17 juillet prochain sur Switch 2. Vous pouvez actuellement le précommander chez Cdiscount ou sur Amazon au prix de 59,90 €.

