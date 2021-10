Halo Infinite : détails de la version PC, partenariat avec AMD, accessoires Razer et carte graphique collector

Halo Infinite est attendu depuis de longues années sur Xbox One, mais également Xbox Series X|S, il a d'ailleurs droit à sa console de nouvelle génération collector, et aussi sur PC. Les configurations requises ont été dévoilées en août dernier, mais aujourd'hui, Microsoft et 343 Industries s'attardent plus longuement sur cette version pour ordinateurs.

Les développeurs expliquent avoir beaucoup appris en portant Halo: The Master Chief Collection sur PC l'année dernière, réunissant toutes les équipes pour avoir un jeu qui fonctionne du mieux possible sur la plateforme. Halo Infinite sera notamment compatible avec les écrans larges et super-larges, même lors des cinématiques, et le joueur pourra régler le champ de vision, le framerate, de nombreux paramètres graphiques, la position de l'arme à l'écran, l'affectation des touches avec la même action sur trois boutons au maximum, ou encore la compatibilité LAN.

Microsoft et 343 Industries ont également travaillé avec Discord et Razer pour avoir des fonctionnalités approfondies, dont des invitations de serveur depuis le jeu sur Discord ou des effets lumineux avec Chroma RGB. D'ailleurs, des accessoires officiels Razer aux couleurs de Halo Infinite viennent d'être dévoilés, avec un casque Kaira Pro, une souris DeathAdder V2, un clavier BlackWidow V3 et un tapis Goliathus Extended Chroma à retrouver sur le site du fabricant.

Par ailleurs, les studios ont passé un partenariat exclusif avec AMD, Halo Infinite sera donc plus particulièrement optimisé pour les processeurs Ryzen et les Radeon RX 6000 en RDN 2. Le titre sera compatible avec AMD FreeSync Premium Pro, pour un affichage sans déchirement et une luminosité précise grâce au HDR. Cependant, le ray-tracing ne sera pas disponible au lancement, les développeurs vont travailler avec les ingénieurs d'AMD pour le proposer via une mise à jour après la sortie.

Efin, Microsoft et AMD vont proposer quelques bonus, dont un mois d'abonnement au Xbox Game Pass pour PC pour l'achat d'un CPU AMD Ryzen ou d'un GPU AMD Radeon, la liste des modèles concernés par l'offre sera à retrouver sur le site d'AMD à partir du 26 octobre prochain. Mais surtout, les firmes dévoilent la carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT en édition limitée Halo Infinite, aux couleurs de l'armure du Master Chief. Un GPU adéquat donc pour faire tourner le jeu, pour une image en 4K. AMD et Microsoft veulent éviter le scalping et invitent donc les intéresser à les suivre sur les réseaux sociaux pour savoir quand et comment il sera possible d'obtenir cette carte graphique collector.

La date de sortie de Halo Infinite est pour rappel fixée au 8 décembre 2021, vous pouvez le précommander à 69,99 € sur Amazon.