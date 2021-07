Halo Infinite : la bêta Technical Preview lancée sur PC, une longue présentation et du gameplay inédit pour découvrir son contenu

Toujours dénué de date de sortie, Halo Infinite devrait voir le jour à la fin de l'année 2021, avec une campagne solo riche et mémorable accompagnée par un multijoueur accessible à tous en free-to-play. Il y aura probablement une bêta digne de ce nom à l'approche du lancement, mais avant cela, 343 Industries organise une Technical Preview en ce moment.



Le studio vient en effet de donner l'accès à une version très limitée en contenu à certains Halo Insider retenus suite à leur inscription sur le site officiel. Le client peut être téléchargé dès maintenant via Steam et sera accessible d'ici quelques heures et jusqu'au 2 août à 19h00, avec des séances de stress test entre 21h00 et 23h00 et 4h00 et 6h00 chaque jour à compter de demain soir. Les participants auront le droit de partager des captures vidéo, alors attendez-vous à une avalanche de gameplay cette semaine !

Le but principal sera de tester les serveurs de Halo Infinite et de collecter des données sur les PC des utilisateurs. Mais ce sera aussi l'occasion pour les joueurs d'arpenter quelques modes et cartes, de découvrir les menus et lobbies, de personnaliser leur Spartan, de visiter L'Académie, et même de débloquer du contenu cosmétique dans le cadre d'une Saison 0 (sans possibilité de conserver ses trouvailles, malheureusement). Pour en apprendre plus sur cette session de test, une longue présentation vidéo a eu lieu cette nuit, avec du gameplay à gogo pour les curieux.

