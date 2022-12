Halo Infinite : le directeur créatif du multijoueur annonce son départ de 343 Industries

Le développement de Halo Infinite aura été compliqué et il se sera surtout poursuivi bien après son lancement il y a maintenant un an. Le FPS de 343 Industries a connu un démarrage difficile, la faute à l'absence de contenus qui ont été rajoutés au fil des mois, dont le mode Co-op (uniquement en ligne) et le mode Forge (encore en bêta) tout récemment.

Et en interne, tout cela a évidemment des conséquences. Tom French, le directeur créatif du multijoueur de Halo Infinite, vient d'annoncer son départ de 343 Industries. Avant d'occuper ce poste, il a été designer de missions et a participé à la création du mode Forge sur d'anciens opus, il aura passé plus de 11 ans dans ce studio. Sur les réseaux sociaux, Tom French déclare :

Après plus de 11 ans et demi sur Halo, je sors de mon armure Spartan pour la dernière fois aujourd'hui pour partir vers de nouvelles aventures. Ce fut un immense honneur de faire partie d'un jeu que j'aimais autant en tant que joueur et que j'admirais autant en tant que développeur. Je ne pourrais pas être plus fier de mon passage chez 343.

Pour rappel, en septembre dernier, c'est la fondatrice du studio Bonnie Ross qui annonçait son départ, mais à cause ici de soucis de santé dans sa famille. Ce sont des personnes majeures de 343 Industries qui s'en vont, ce qui ne va pas rassurer les fans. Halo Infinite est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 22,99 € sur Amazon.