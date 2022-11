Halo Infinite : la massive Winter Update disponible, son contenu détaillé en vidéos

Le calendrier de Halo Infinite n'a cessé être décalé, et ce même après son lancement. 343 Industries a du retard sur les mises à jour du titre, mais franchit enfin un grand pas avec la sortie de la Winter Update, qui amène la bêta du mode Forge et l'attendu mode Co-op, qui permet de jouer à la campagne à plusieurs en ligne (et seulement en ligne).

Le patch massif, le plus gros de la jeune histoire du jeu, apporte sinon comme prévu un Battle Pass gratuit de 30 niveaux, des gains d'expérience par match retravaillés, le mode Covert One Flag, les maps Detachment et Argyle, des améliorations du matchmaking et bien d'autres optimisations d'équilibrage à retrouver en détail en anglais sur le site officiel. Il introduira aussi d'ici la fin de l'année l'évènement Winter Contingency II, puis Joint Fire en 2023. Plusieurs vidéos montrant ces nouveautés ont été diffusées ces derniers jours.

Nous avons déjà rendez-vous le 7 mars 2023 pour le lancement de la Saison 3 du multijoueur en free-to-play, Echoes Within, enfin, si aucun retard ne se profile d'ici là. Halo Infinite est disponible à partir de 32,99 € sur Amazon.fr.