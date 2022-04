Halo Infinite : une courte bande-annonce diffusée pour la Saison 2 du multijoueur, Lone Wolves

Les fans de Halo peuvent actuellement découvrir la série live-action diffusée sur Paramount+, du moins en Amérique du Nord, mais de son côté, 343 Industries n'en oublie pas les joueurs de Halo Infinite. En effet, après la Saison 1 Heroes of Reach lancée en novembre dernier avec la bêta du multijoueur free-to-play, c'est désormais la Saison 2 Lone Wolves qui est dans le viseur. Nous avions appris le mois dernier sa date de lancement et tout un tas de détails la concernant, place désormais à une très courte bande-annonce montrant le tout en action.

Nous avons donc à priori un rapide aperçu des nouvelles maps Catalyst (Arène) et Breaker (Big Team Battle Map), ainsi que des modes de jeu Last Spartan Standing, Land Grab et King of the Hill. Un article en anglais sur Halo Waypoints a lui récemment précisé que le Battle Pass de la Saison 2 aura davantage de contenu pour personnaliser notre avatar et permettra de gagner 1 000 CR dans sa version Premium, en plus d'améliorations des défis hebdomadaires. Cette nouvelle saison permettra également de creuser le lore des Spartans Sigrid Eklund et Hieu Dinh.

Pour rappel, c'est le 3 mai prochain que Lone Wolves débutera, nous avons donc encore le temps d'en voir plus. Vous pouvez sinon acheter Halo Infinite pour profiter de sa campagne au prix de 43,56 € sur Amazon, ou un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate dès 12,99 € pour un mois.