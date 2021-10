Halo Infinite : Escharum plus menaçant que jamais dans une nouvelle bande-annonce

À quelques semaines du lancement de Halo Infinite sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, Microsoft et 343 Industries font monter la hype. Les studios ont partagé ces derniers jours des vidéos dédiées à la version PC du jeu puis à sa campagne solo, et ils sont déjà de retour avec une nouvelle bande-annonce :

Cette fois, ce n'est pas le Master Chief qui est au cœur de la vidéo, mais Escharum, chef des Parias qui compte bien éradiquer l'humanité et balayer leurs espoirs de voir un héros les sauver. Pourtant, le montage altéré nous montre la fabrication de l'armure du Spartan 117, visiblement le seul espoir de vaincre Escharum. Va-t-il y arriver ?

Eh bien, réponse le 8 décembre prochain, date de sortie de Halo Infinite sur ordinateurs et les consoles de Microsoft. Vous pouvez précommander le jeu à 69,99 € sur Amazon.