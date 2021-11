Halo Infinite : la nouvelle map Streets révélée avec du gameplay, plus de détails sur le Battle Pass, la Saison 1 et les cosmétiques

IGN a pu obtenir plusieurs informations exclusives sur Halo Infinite qu'il révélera au cours du mois. Il a ainsi présenté cette semaine du gameplay sur la carte multijoueur inédite Streets, une arène dans une zone urbaine futuriste avec de nombreux couloirs étroits qui devrait plaire aux amateurs de combat rapproché. Elle est ici montrée en mode Strongholds, où il faut capturer et défendre plusieurs zones avec notre équipe.

Le site s'est également entretenu avec Jerry Hook, responsable de la conception de Halo Infinite, et Chris Blohm, concepteur principal de la progression, pour en dire plus sur le fonctionnement du Battle Pass et la première Saison, déjà évoqués en juin dernier. Le mode multijoueur sera free-to-play, et pour accéder à l'ensemble des récompenses payantes, vous n'aurez qu'à acheter le Battle Pass une seule fois, et pas à chaque Saison. Vous pourrez d'ailleurs choisir de gagner de l'expérience pour débloquer des éléments en lien avec la Saison en cours, ou des Saisons passées, le contenu restera donc accessible dans le temps.

Et il y aura un tas de choses à déverrouiller, que ce soit des noyaux essentiels pour associer nos pièces d'armures, des pièces d'armures justement, des effets d'armures ou des Death Effects. La Saison 1, Heroes of Reach, donnera ainsi accès au noyau Mk. V et aux éléments cosmétiques qui lui sont associés. D'autres éléments de personnalisation pourront sinon être achetés dans la boutique, obtenus via la campagne ou remis dans le cadre de défis ou évènements ponctuels, ces derniers pouvant d'ailleurs mettre en lumière des skins plus originales. L'évènement Fracture permettra par exemple de collecter les pièces d'une armure de samuraï appelée Yoroi, déjà aperçue par le passé. Vous pouvez découvrir les propos des développeurs ci-dessous.

Les plans du Battle Pass de Halo Infinite

Hook et Blohm savent que nous jouons à d'autres jeux. Comme le dit Blohm, il serait « ridicule de penser le contraire. » Forts de cette constatation et conscients que certains Battle Pass peuvent encourager des habitudes de jeu malsaines, ils ont décidé que les Battle Pass de Halo Infinite n'expireront pas. Cette décision a été annoncée en juin dernier, mais Blohm a expliqué qu'il s'agissait d'une mesure visant à « éviter que les joueurs ne s'épuisent à la fin de la saison » et qu'ils « se sentent en bonne santé et reviennent parce qu'ils sont enthousiastes » plutôt que parce qu'ils doivent se précipiter et essayer de terminer le contenu pour lequel ils ont payé.

« Nous voulions être en mesure de dire : 'Quand vous mettez 10 dollars, vous les gardez,' » a déclaré Hook. Halo Infinite n'aura pas non plus de loot boxes, donc une fois que vous aurez dépensé votre argent pour quelque chose, vous saurez exactement ce que vous pourrez obtenir.

Hook et Blohm ont également discuté de ces détails clés concernant le fonctionnement des passeports de combat :

Vous ne pouvez avoir qu'un seul Battle Pass actif à la fois, ce qui signifie que le passe que vous avez choisi est celui qui vous permet de gagner de l'expérience en jouant.

Vous pouvez changer de Battle Pass quand vous le souhaitez.

Le passe des beta test n'est pas représentatif de ce que nous verrons dans les Battle Pass finaux.

Environ un quart d'un passe contiendra un cosmétique légendaire. Les cosmétiques légendaires seront liés aux Lore des personnages ou à un nouveau type d'objet de personnalisation avec des attributs ou des effets spéciaux.

Les récompenses des évènements sont distinctes du Battle Pass.

Saison 1 du Battle Pass : Heroes of Reach

D'accord, mais qu'y a-t-il réellement dans le Battle Pass de la première saison ? La première saison de Halo Infinite s'appelle « Heroes of Reach. » Cela a été annoncé par 343 dans une mise à jour de juin d'Inside Infinite, et bien que nous n'ayons pas obtenu de détails complets sur chaque élément du Battle Pass, Hook et Blohm en ont révélé plus sur les récompenses que nous pouvons nous attendre à voir dans le premier Battle Pass.

« Nous savons que les gens aiment [Halo] Reach et nous savions que l'histoire allait avoir un aspect de Reach. Dans les livres, il y a un aspect de Reach [dans Halo : Shadows of Reach] après Halo 5. L'Infinity revient à Reach. Nous nous sommes donc lancés à pleine vitesse dans la personnalisation provenant de Reach, » explique Blohm.

Comme on pouvait s'y attendre avec un titre de saison comme Heroes of Reach, le premier noyau d'armure comportera des options de personnalisation de Halo : Reach. Pensez aux noyaux d'armure comme la base d'une armure dans laquelle toutes les armures correspondantes de ce type s'insèrent. Par exemple, tous les joueurs du mode multijoueur de Halo Infinite recevront le nouveau noyau d'armure Mk. VII. Cela signifie que toutes les options de personnalisation (épaules, casques, visières, genouillères, etc.) conçues pour le modèle Mk. VII peuvent être installées sur leur Spartan, à condition que ce noyau spécifique soit équipé. Le passe de combat est l'occasion de débloquer le Mk. V et ses options de personnalisation.

« Quand nous regardons Heroes of Reach, ce que [Blohm] et l'équipe ont élaboré est un très bon exemple de la façon dont nous essayons de raconter une histoire visuelle avec le Battle Pass et la façon de gagner des personnages. En gros, à travers tous les personnages de Reach grâce au Battle Pass, » déclare Hook. « Pour nous, le système qui a été créé avec le noyau [d'armure] au centre, et ensuite tous les accessoires que les joueurs peuvent choisir d'ajouter est une réussite. Voulez-vous les couteaux d'Emile ? Vous voulez les grenades de Jorge ? Vous pouvez les mélanger et les assortir comme vous le souhaitez pour créer votre propre personnage, ou si vous vous dites : 'Non, je veux ressembler à Jun,' vous pouvez le faire. Et pour la première fois, vous pouvez ressembler exactement à Kat avec la prothèse de bras. »

Pour assurer une bonne représentation des prothèses dans Halo Infinite, Blohm a déclaré qu'ils ont travaillé en étroite collaboration avec des vétérans internes et l'organisation à but non lucratif appelée Limbitless. « Nous voulons que les gens construisent des spartiates qu'ils aspirent à être ou qu'ils aiment être, qu'ils aient l'air cool ou qu'ils les représentent, » a déclaré Blohm.

En ce qui concerne les autres récompenses auxquelles nous pouvons nous attendre avec le Battle Pass, Blohm a déclaré que nous verrons des Death Effects (un autre rappel à la personnalisation de Halo Reach) et d'autres nouveaux effets d'armure. Il y aura également des kits d'armure. Si la plupart des cosmétiques de la Noble Team peuvent être gagnés tout au long du Battle Pass, vous devrez débloquer un kit spécifique pour ressembler presque exactement à un membre de la Noble Team. Il se peut que nous jouions à des Spartan-IV alors que la Noble Team était principalement composée de Spartan-III, mais Blohm a déclaré que nous étions plus près que jamais de ressembler aux personnages de Halo : Reach en mode multijoueur.

Il y a certaines choses qui ne seront pas dans le Battle Pass, cependant. Comme, par exemple, des emotes insolites.

« Nous avons eu beaucoup de mal avec les mouvements de danse pour les Spartiates. Nous pensons que les joueurs plus traditionnels rejetteraient le fait que Master Chief danse le Floss. Cependant, l'IA [personnelle] peut devenir folle. L'IA peut faire ce qu'elle veut. De cette façon, vous pouvez préserver l'aspect militaire sans avoir à briser ce que vous considérez comme Canon. À moins, bien sûr, que Joseph [Staten] n'invente une toute nouvelle histoire sur la danse du Master Chief, mais en attendant, [nous avons l'IA personnelle], » a déclaré Hook en riant.

Récompenses des défis et évènements hebdomadaires

Les nouvelles options de personnalisation ne sont pas uniquement gagnées par le Battle Pass ou achetables dans la boutique. En jouant à la campagne, les joueurs obtiendront également de nouveaux objets cosmétiques et ils pourront également gagner une récompense hebdomadaire (appelée capstone) en relevant tous les défis hebdomadaires.

Le système de défis était disponible pendant le test flight de Halo Infinite et a depuis subi quelques modifications en fonction des commentaires des joueurs. Hook a déclaré qu'il était important pour eux de s'assurer que les défis sont simples et que les joueurs ont vraiment envie de les accomplir. L'équipe de développement surveille les statistiques concernant les défis quotidiens et hebdomadaires que les joueurs ne terminent pas ou choisissent de relancer. Ils sont ensuite éliminés pour faire place à des défis portant sur une arme ou une tactique en vogue. L'objectif, selon Hook, est de donner aux joueurs l'impression qu'ils peuvent gagner constamment de l'XP pour leurs Battle Pass ou travailler pour leur récompense hebdomadaire sans se forcer à jouer de manière défavorable.

« Au lancement, nous avons donc le système de défi qui alimente le Battle Pass et le système d'évènements. Les évènements sont lancés à intervalles de quelques semaines, » explique Blohm.

Hook et Blohm ont gardé le silence sur la plupart des détails des évènements pour l'instant, mais ils ont indiqué que chaque évènement aura son propre pass d'évènement gratuit. Il s'agit de l'un des rares systèmes de récompense chronométrés en multijoueur et il n'y aura pas de partie payante.

« Vous obtenez une playlist spéciale et vous obtenez une nouvelle récompense pour [chaque évènement], » a déclaré Blohm. « Cela fait deux semaines pour un évènement et une semaine pour la Fracture, mais la Fracture revient tous les mois et elle sauvegarde votre progression. C'est un autre cas où nous avons eu une longue discussion. Nous nous sommes demandé combien de temps nous attendions à ce que les gens jouent. Tant de temps ? Il faut l'équilibrer. Donc, vous savez quoi, s'ils sont chez leurs parents pendant une semaine et qu'ils n'ont pas leur Xbox, ils peuvent quand même obtenir tout ce qui est sur la piste des récompenses. »

Hook a déclaré qu'ils suivront la progression à travers les évènements et, éventuellement, à travers plus de test flighting pour voir ce que les joueurs ressentent concernant les récompenses ou la progression et se développer à partir de là.

Comment obtenir cette superbe armure de samouraï ?

M. Blohm a reconnu que si les armures spartiates traditionnelles et les personnalisations sont superbes, certains d'entre nous ont besoin d'options de mode spartiate plus uniques. C'est là qu'intervient l'évènement Fracture. C'est grâce à cet évènement récurrent que nous obtiendrons des cosmétiques uniques qui ne correspondent pas tout à fait au Canon de Halo, comme l'armure de samouraï Yoroi. Hook a déclaré qu'ils ont observé ce que la Master Chief Collection fait avec ses cosmétiques multijoueurs (le multijoueur du MCC vient de recevoir des armures de viking et de gladiateur) et comment sa communauté réagit pour informer leur développement de l'évènement Fracture.

« Les Spartans multijoueurs ne sont pas Master Chief. Parfois, ils ont des couleurs vives. Parfois, comme dans Reach, ils ont un casque enflammé. Nous voulons faire très attention à la façon dont nous traitons certaines de ces choses et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons introduit la Fracture comme nous l'avons fait. Ce que nous disons avec la Fracture, c'est très clairement : 'Hé, ce n'est pas un canon. Ce n'est pas un spartiate qui combat les Bannis', » a déclaré Blohm.

Il y a bien sûr eu d'autres cosmétiques uniques dans l'histoire multijoueur de Halo, comme l'armure Hayabusa. Tout doit avoir un sens dans l'univers de Halo et ils ont l'intention de s'appuyer sur l'histoire de Halo Fractures pour y parvenir. Hook a déclaré qu'il espérait que la communauté lui ferait part des choses qu'elle aimerait voir, mais il est essentiel que les cosmétiques restent cohérents avec les légendes de Halo.

Les commentaires de la communauté sont une préoccupation constante pour cette équipe, et en fin de compte, ils se tournent vers nous pour savoir ce que nous voulons, qu'il s'agisse de changements dans les évènements ou d'une meilleure prise en charge d'une fonctionnalité comme l'IA personnelle. Hook et Blohm ont toutefois précisé qu'ils voulaient s'assurer que chaque partie du mode multijoueur soit gratifiante plutôt qu'épuisante, afin de nous faire espérer que nous reviendrons sur le mode multijoueur de Halo Infinite.

« Le système de Battle Pass n'est vraiment qu'une petite partie de l'écosystème global d'une saison, » a déclaré Hook. « Lorsque nous examinons nos évènements ou nos structures d'évènements, il ne s'agit pas seulement d'un autre endroit où l'on vend des choses. Il s'agit de prendre la structure d'un Battle Pass et de la superposer à chacune des structures d'évènements que nous avons également. Ce que Chris dit souvent, et qui est, je pense, essentiel à la réussite du projet, c'est que nous voulons que les joueurs puissent se sentir récompensés à chaque fois qu'ils s'engagent dans une activité. Le Battle Pass se situe au-dessus de tout cela, c'est-à-dire que chaque fois que vous jouez, vous vous sentez récompensé par le Battle Pass. C'est notre objectif. »