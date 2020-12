Halo Infinite : une nouvelle période de sortie lointaine dévoilée avec des visuels inédits

À la base, Halo Infinite aurait dû accompagner le lancement des Xbox Series X et S en cette fin d'année 2020, mais les retours houleux de la communauté suite à la révélation de son gameplay dans le courant de l'été ont poussé 343 Industries et Microsoft à bousculer le calendrier, repoussant le jeu à 2021. Certes, la crise sanitaire du COVID-19 était citée comme l'un des facteurs de ce report, mais avec l'annonce du moment, il devient clair que la nouvelle aventure du Master Chief avait besoin de bien plus de temps avant de voir le jour.

C'est dans le cadre du 343 Day que Joseph Staten, rappelé cet été pour aider à finaliser le jeu, a publié un message sur Halo Waypoint, déclarant qu'Halo Infinite ne verra pas le jour avant l'automne 2021. Oui, cela fait donc un report total d'environ un an par rapport à la sortie initialement envisagée, c'est assez surprenant au final.

Oui, c'est à ce moment que le jeu sort. Et d'ici là, chacun de nous chez 343i et nos excellentes équipes partenaires construirons, testerons et peaufinerons une expérience que nous espérons que vous aimerez tous.

Après la commercialisation de Reach, je suis devenu un fan de Halo, encourageant 343i depuis la ligne de touche. Mais j'ai passé les quatre derniers mois à me replonger dans l'univers Halo, et c'est mon honneur en tant que directeur créatif d'aider notre équipe à expédier Halo Infinite à l'automne 2021 .

Cette déclaration s'accompagne d'un long entretien avec plusieurs membres de 343 Industries et de visuels inédits éclatants, à même de nous mettre l'eau à la bouche, dépeignant deux armes (M41 SPNKR et S7 Sniper), une carte du multijoueur et plusieurs ensembles d'armure, à admirer en page suivante. L'équipe devrait continuer à communiquer de la sorte dans les prochains mois. Dans tous les cas, la campagne est déjà jouable entièrement, puisque Joseph Staten l'a terminée deux fois dès sa première semaine de travail, le chanceux !

Ma première semaine de travail, j'ai joué toute la campagne Infinite. Deux fois. J'étais, en un mot, abasourdi - de la meilleure façon possible - par ce que l'équipe avait fait. Infinite est, de loin, le monde Halo le plus vaste et le plus vertical de tous les temps. Pourquoi l'équipe a-t-elle fait cela ? Parce qu'ils comprennent que l'émerveillement et la liberté sont la clé de l'expérience Halo.

Je pouvais sentir les classiques « 30 secondes de plaisir » de Halo battre au cœur du monde d’Infinite. Mais je ne m'étais jamais senti plus puissant, plus mobile, plus aux commandes d'un riche ensemble de choix tactiques. C'est le Halo que nous avons imaginé en 2000, qui a enfin pris vie, après 20 ans d'innovation technique et créative.

Bien sûr, il y avait des bugs dans la build et clairement plus de travail à faire. Mais ce concept art de Martin Deschambault (celui en début d'article, NDLR) - l'une des nombreuses pièces incroyables qu'il a réalisées pour le jeu - résume toute l'excitation, la curiosité et la joie que j'ai ressenties lors de mon premier voyage à travers le Halo Zeta, l'endroit le plus mystérieux, dangereux et riche en possibilités de tout l'univers Halo. Partout où j'ai regardé, j'ai vu des choix.

Est-ce que j'explore hors du sentier d'or ; attaque cette base de guerre des Parias gardant le col de la vallée ; suis un vol de Sentinelles Forerunner dans cette caverne inattendue, sauve une escouade de marines enfouie et désespérée à mi-hauteur de cette montagne ou est-ce que je continue de tirer le fil de l'histoire principale qui semble épique et intime à la fois ?

Vraiment, Halo Infinite est un monde dans lequel j'aime passer du temps et dans lequel je suis ravi de revenir, à la fois en tant que concepteur et en tant que joueur. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre patience et votre passion. Nous avons hâte que vous nous rejoigniez dans l'aventure Halo Infinite, d'abord avec [le programme] Insider plus tard l'année prochaine, puis lors de la livraison à l'automne 2021.