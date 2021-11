Halo Infinite : surprise, le mode multijoueur free-to-play est disponible dès maintenant avec sa Saison 1, Heroes of Reach !

Ce 15 novembre est une date importante pour la communauté Xbox, puisqu'elle marque le 20e anniversaire du lancement nord-américain de la première console de Microsoft, et donc celui de Halo: Combat Evolved. Pour cette occasion, une diffusion Xbox Anniversary Celebration a célébré comme il se doit l'évènement et s'est conclue par un message de 343 Industries. Alors que nous attendons le lancement de la campagne solo d'Halo Infinite le 8 décembre prochain, les bruits de couloir de ces derniers jours se sont concrétisés. C'est donc tout de même avec une certaine surprise que le mode multijoueur free-to-play a été lancé ce lundi 15 novembre !

La Saison 1 baptisée Heroes of Reach, dont nous avions déjà eu tous les détails ces derniers jours est donc jouable dès à présent sans avoir à attendre la sortie d'Halo Infinite à proprement parler, que ce soit sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC (lien Steam). Cette dernière durera jusqu'en mai 2022 et possède un Battle Pass qui sera pour rappel valable pour toutes les saisons, un seul achat étant requis pour profiter de récompenses cosmétiques supplémentaires. Toute la progression de cette phase encore considérée comme une bêta sera conservée. Par ailleurs, l'évènement Fracture: Tenrai en temps limité avec son propre Event Pass, sa playlist et des éléments visuels sur le thème des samouraïs débutera la semaine prochaine !

Halo Infinite sera disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass et peut également être précommandé sur Amazon au prix de 69,99 € si vous souhaitez obtenir une édition physique.

