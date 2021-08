GC2021 : Halo Infinite, un pack Xbox Series X et une manette Elite Series 2 collectors officialisés !

Le passage de Halo Infinite à la gamescom Opening Night Live n'a pas été que l'occasion de confirmer sa date de sortie du 8 décembre. Il a aussi permis à 343 Industries de dévoiler deux objets bien physiques qui arriveront cette année pour célébrer le lancement du nouvel épisode et les 20 ans de la saga.

D'un côté, il y a une manette sans fil Xbox Elite Series 2 - Édition Limitée Halo Infinite, qui reprendra les couleurs du Spartan-117. Elle sera vendu pour 199,99 € et disponible à partir du 15 novembre 2021.

De l'autre, un encore plus gros morceau : le pack Xbox Series X Édition Limitée Halo Infinite ! Il comprend une console collector avec un design étoilé rappelant le ciel vu depuis la surface du Zeta Halo et un ventilateur positionné derrière l’orifice d’aération bleu en référence à Cortana, une manette sans fil nouvelle génération avec un motif similaire et une copie du jeu. Il sortira le 15 novembre 2021 et les précommandes ouvriront très bientôt sur le site officiel, et bientôt chez Micromania, au prix de 549,99 €.

Lors de la gamescom Opening Night Live, Xbox et 343 Industries ont présenté l’édition limitée Halo Infinite de la Xbox Series X et la manette Elite Series 2 édition limitée Halo Infinite, qui seront disponibles le 15 novembre 2021, pour fêter le vingtième anniversaire de Halo. Des accessoires supplémentaires conçus par nos partenaires de Seagate et Razer seront également au rendez-vous pour célébrer l’anniversaire de cette franchise iconique avant le lancement d’Halo Infinite, le 8 décembre 2021.

Le pack Xbox Series X édition limitée Halo Infinite

Fêtez le vingtième anniversaire de Halo et la sortie prochaine d’Halo Infinite avec la toute première édition limitée de la Xbox Series X. Son design est inspiré de l’univers en constante expansion d’Halo, le revêtement extérieur est sombre et metallique, avec une touche dorée. Au-dessus de l’armure, on peut voir un motif en forme d’étoiles semblable à celui de Zeta Halo, celui-ci s’étend jusqu’au dessus de la console pour atteindre le ventilateur. Sous ces étoiles, le ventilateur affiche un bleu qui rappelle Cortana. Lorsque la console s’allume ou s’éteint, elle émet des sons issus de Halo. La manette accompagnant cette console arbore un design similaire sur l’avant, une mention dorée du vingtième anniversaire à l’arrière ainsi que des grips sur les côtés et à l’arrière.

Découvrez notre console la plus puissante et la plus rapide et devenez le héros d’Halo Infinite grâce à la version téléchargeable du jeu incluse dans ce pack. Sur Xbox Series X|S, Halo Infinite s’affiche en 4K et à 60 images par seconde et jusqu’à 120 images par seconde en arène multijoueur, propose un son spatialisé 3D et plus encore. Grâce aux nouvelles fonctionnalités comme le Quick Resume, l’Auto HDR et l’augmentation du nombre d’images par seconde, l’intégralité de la série Halo s’apprécie d’autant plus sur console de nouvelle génération.

La Xbox Series X édition limitée Halo Infinite sera disponible le 15 novembre 2021 pour les 20 ans de la saga, vous pouvez la précommander dès maintenant sur le Microsoft Store, au prix de 549,99 € et très bientôt en co-exclusivité chez Micromania (précommandes à venir)..

La manette Elite Series 2 édition limitée Halo Infinite

Nous sommes aussi ravis de vous présenter la manette Elite Series 2 édition limitée Halo Infinite.Vous serez prêt·e pour toutes les missions avec son design personnalisé qui s’inspire de l’armure iconique de Master Chief. Cette manette arbore un vert métallique ainsi qu’une croix directionnelle dorée que vous pourrez modifier à l’envi et une boîte de transport où figure le logo de l’UNSC. Pour être précis·e comme un Spartan, utilisez la tension ajustable des sticks analogiques. Lorsque vous n’utiliserez pas votre manette, assurez-vous qu’elle reste tout le temps chargée en la déposant sur sa station de recharge ou en la branchant avec le câble personnalisé fourni. Lors de la sortie d’Halo Infinite, vous pourrez exhiber fièrement ce design singulier grâce à un charme d’arme exclusif, uniquement accessible pour celles et ceux ayant acheté la manette Elite Series 2 Halo Infinite.

Difficile de mieux se préparer aux combats qui vous attendent ! La manette Elite Series 2 édition limitée Halo Infinite est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Microsoft Store, au prix de 199,99 €, elle sortira le 15 novembre 2021. Elle sera aussi bientôt disponible en précommande en co-exclusivité chez Micromania et sur Amazon.fr (précommandes à venir).

Le Razer Kaira Pro pour Xbox, édition Halo Infinite

Améliorez encore l’expérience en vous immergeant dans les sons d’un monde-anneau inconnu grâce au Razer Kaira Pro pour Xbox, édition Halo Infinite. Vous pourrez profiter des haut-parleurs de 50 mm Triforce de Razer (un design déposé qui, grâce à trois haut-parleurs, vous permet d’entendre le moindre détail) pour identifier la position des Bannis et les détruire. Rendez-vous sur razer.com pour plus d’informations et pour être notifié·e lorsque le Razer Kaira Pro pour Xbox édition Halo Infinite sera disponible.

Le disque dur Seagate édition spéciale Halo Infinite pour Xbox

Dépassez vos limites tout en montrant votre passion pour Halo avec le disque dur Seagate édition spéciale Halo Infinite pour Xbox. Il rentre dans la poche, offre jusqu’à 5To de stockage et affiche un design exclusif ainsi que des LEDs customisables pour une expérience Halo épique. Jouez à Halo Infinite directement depuis ce disque dur sur Xbox One ou utilisez-le pour conserver l’intégralité de la saga Halo sur votre Xbox Series X|S. Le disque dur Seagate édition spéciale Halo Infinite pour Xbox sera disponible en octobre aux prix de 99,99 € (version 2To) et de 159,99 € (version 5To). Rendez-vous sur Seagate.com pour plus d’informations.

Fêtez avec nous les 20 ans de Halo en novembre et devenez le héros d’Halo Infinite dès le mois de décembre.