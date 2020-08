Halo Infinite : une collaboration avec Monster Energy annoncée, des Xbox Series X et des skins à gagner

Voici une nouvelle qui pourrait ravir les fans d’Halo Infinite et ceux de la griffe verte. En effet, 343 Industries a annoncé une collaboration avec la marque de boissons énergisantes Monster Energy. Non, vous n’aurez pas de Master Chief noir et vert ni de boisson énergisante avec une arme et combattant des aliens.

Michael Wolf, le responsable marketing d'Halo Infinite explique que cette collaboration était déjà prévue depuis longtemps.

Des partenariats comme celui-ci ne se font pas du jour au lendemain, et celui-ci est en cours depuis longtemps. Bien que Halo Infinite ait été reporté à 2021 , nous sommes ravis de vous informer que notre partenariat avec Monster Energy réunira les deux marques mondiales emblématiques aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe pour célébrer le lancement de Halo Infinite en 2021, et cela sera l'occasion d'offrir un aperçu de quelques nouveaux éléments multijoueurs exclusifs dans Halo Infinite .

En quoi cela consiste ? Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, des canettes uniques seront vendues dans de grands magasins au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Ces boissons vous permettront d’obtenir des codes afin de gagner un boost doublant votre expérience lors de vos futures parties en multijoueur sur le titre. Vous l’aurez compris, plus vous achèterez de boissons, plus vous pourrez accroître la durée de votre boost. Libre à vous ensuite de remplacer le sang coulant dans vos veines par de la boisson énergisante monstrueuse. Cette amélioration sera disponible pendant au moins 60 heures.

Dans le même registre, vous pourrez également gagner des skins d’armes ou avoir accès à un filtre spécial pour Snapchat vous mettant dans la peau du Master Chief. Enfin, si vous postez des reçus de carte bancaire suite à l’achat de ces mêmes canettes sur ce site, les chances de plus grandes récompenses, comme un voyage en France ou la possibilité de gagner une Xbox Series X lors de son lancement, seront plus grandes.

343 Industries essaye de remonter le moral des fans après l’annonce du report d’Halo Infinite en 2021. De plus, un développeur des anciens jeux de la saga a fait son grand retour afin de finaliser le projet. Reste à voir si les joueurs seront au rendez-vous en attendant la sortie du titre en 2021. En attendant, vous pouvez acheter Halo: The Master Chief Collection à 35,61 € sur Amazon.