RUMEUR sur Halo Infinite : du multijoueur en free-to-play et un framerate à 120 fps sur Xbox Series X

Halo Infinite a fait son retour médiatique la semaine dernière, mais n'a montré que sa campagne pour le moment. De nombreux joueurs s'inquiétaient de ne pas encore avoir vu de multijoueur à quelques mois du lancement, mais 343 Industries les a vite rassurés sur le fait que les modes en ligne seraient bien disponibles dès la sortie sur PC, Xbox One et Xbox Series X.

Il se pourrait en revanche qu'ils ne prennent pas forcément la forme attendue. Le revendeur anglais SmithToys vient en effet de mettre en ligne un guide d'achat pour la Xbox Series X, reprenant quasiment mot pour mot les communiqués et descriptifs officiels de Microsoft. Problème, au moment d'évoquer Halo Infinite, le texte dérive sur des informations qui n'ont pas encore été confirmées.

La légendaire série Halo revient avec la campagne autour de Master Chief la plus étendue à ce jour et une expérience multijoueur free-to-play révolutionnaire. Profitez de 120 fps et de temps de chargement considérablement réduits pour un gameplay fluide avec la Xbox Series X.

Première donnée, Halo Infinite devrait tourner jusqu'à 120 fps sur Xbox Series X, ce qui n'avait pas été dit pour le moment. Mais si le texte est vrai, l'information la plus intéressante, c'est donc que le multijoueur serait free-to-play, et donc disponible sans acheter le jeu principal ! Cette potentielle fuite a déjà délié quelques langues : Windows Central confirme l'information, et rappelle qu'il l'avait déjà donnée dans un précédent article, tandis que certains insiders bien renseignés comme Klobrille appuient ces propos. Ce dernier avance que le multi profitera aussi d'un système de Battle Pass et d'options de personnalisation poussées, inédites dans la franchise.

Tout cela doit encore être confirmé par 343 Industries, mais si c'est avéré, cela expliquerait en tout cas la révélation tardive du jeu en ligne de Halo Infinite. Xbox attend d'ailleurs peut-être d'expliquer la possible refonte de son Xbox Live pour nous vendre cette expérience gratuite. Comme toujours, affaire à suivre.