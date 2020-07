Halo Infinite : le multijoueur absent au lancement ? 343 Industries rassure les joueurs

La révélation de la campagne de Halo Infinite du Xbox Games Showcase ne fut pas à la hauteur de toutes les attentes, notamment au niveau technique. Les joueurs se sont plaints des qualités graphiques du titre prévu sur PC, Xbox One et Xbox Series X, ce à quoi Aaron Greenberg a répondu qu'il ne s'agissait que d'une impression du au rendu de la vidéo, et que l'esthétique serait de toute manière améliorée d'ici le lancement.



Cela n'enlève pas l'autre problématique liée au projet : où en est son mode multijoueur ? Alors que Halo Infinite est prévu pour fin 2020, nous n'avons encore eu aucun aperçu de ses parties en ligne. Déjà, 343 Industries rapporte sur son site officiel qu'il n'est plus sûr d'organiser une bêta publique avant la sortie du jeu, car les derniers mois ont été plus compliqués que prévu en raison du COVID-19.

Lorsque nous avons révélé Halo Infinite pour la première fois en 2018, j'ai parlé de nos ambitions de lancer un programme d'essai précoce pour intégrer la communauté dans notre parcours de développement. Le programme Halo Insider et les essais publics ont contribué à amener les titres de Halo: The Master Chief Collection sur PC, en fournissant des commentaires et des contributions critiques pour aider à façonner la meilleure expérience possible. Avec Halo Infinite, nous nous engageons également à créer le jeu en partenariat avec notre communauté, mais étant donné les défis sans précédent de cette année, nous ne sommes pas tout à fait là où nous nous attendions en termes de disponibilité publique plus large.

Bien que ce ne soit pas le programme complet que nous avions envisagé, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté sur presque toutes les facettes du projet. Depuis la planification la plus ancienne où nous nous sommes concentrés sur des commentaires généraux sur le style artistique et l'histoire, jusqu'aux tests pratiques et aux commentaires ciblés avec des groupes privés de représentants de la communauté au cours des deux dernières années, Halo Infinite est créé en partenariat avec la communauté. L'équipe travaille toujours et évalue les options pour des opportunités pratiques plus larges avant le lancement et nous partagerons une mise à jour lorsque nous le pourrons, mais ce processus ne s'arrête pas avec le lancement. En fait, à bien des égards, les commentaires et les tests de la communauté seront encore plus importants après le lancement, car nous nous associons pour faire évoluer et mettre à jour continuellement le jeu dans le futur.