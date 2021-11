Halo Infinite : du gameplay de la campagne, les modes coop et Forge vraiment pas pour tout de suite et les prochains évènements multi teasés

La campagne de Halo Infinite débarquera le mois prochain, mais 343 Industries et Xbox Game Studios ont décidé de lancer le multijoueur en free-to-play en avance. Il est disponible en bêta pour tous sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S depuis ce lundi, une belle manière de marquer les 20 ans de Halo et de la Xbox.

En parallèle du Battle Pass Premium, le mode multijoueur permettait déjà de profiter d'un évènement spécial autour de cet anniversaire avec du contenu cosmétique gratuit à débloquer. Les développeurs avaient promis que l'évènement Fracture: Tenrai suivrait la semaine prochaine, et ce sera le cas : il sera lancé ce lundi 22 novembre et permettra d'obtenir entre autres une armure de samouraï Tenrai (différente de la Yoroi déjà aperçue par le passé). Et pour la suite, nous aurons droit à des sauteries HCS Spotlight avec des tenues inspirées des équipes eSport de la scène Halo, Winter Contingency, Cyber Shodown et Tactical Ops, toujours avec leurs propres récompenses à glaner.

Dans le même temps, Eurogamer a pu s'entretenir avec Joseph Staten, directeur de la création chez 343 Industries, pour parler de cette sortie en deux temps. Nous avons au passage appris une mauvaise nouvelle : le mode coopératif pour la campagne et le mode Forge pour personnaliser des maps arriveront plus tard qu'annoncé. Il avait été dit qu'ils seraient disponibles avec les Saisons 2 et 3, 3 et 6 mois après le lancement, mais la Saison 1 allant durer 6 mois contre les 3 initialement prévus, le mode coop débarquera vers mai 2022, et le mode Forge vers août 2022, toujours avec les Saisons suivantes. Enfin ça, c'est selon les objectifs actuels, car tout pourrait changer d'ici là.

Joseph Staten : Oui, à l'époque où nous avons parlé de la campagne en coopération et de Forge, j'ai dit que notre objectif était de sortir la campagne en coopération dans la Saison 2 et notre objectif est de diffuser Forge avec la Saison 3. Oui, nous prolongeons la Saison 1, donc, notre objectif reste toujours ce que j'ai dit auparavant, qui est de sortir la campagne coopérative avec la Saison 2 et Forge avec la Saison 3. Mais cela reste des objectifs. Ceux-ci restent des cibles. Et nous ne pouvons pas nous engager sur des dates fermes pour le moment, car comme nous le voyons avec cette version bêta du multijoueur, d'autres choses pourraient monter dans la pile de priorité pour nous. S'il s'avère que notre système de progression ne fonctionne tout simplement pas comme nous l'avions prévu, si nous devons déplacer certains de ces plus gros rochers dont j'ai parlé plus tôt, nous prendrons ces décisions en tant qu'équipe et communiquerons clairement à nos fans pourquoi nous faisons certaines choses.

Sinon, du gameplay de la campagne a été partagé par plusieurs médias cette semaine dont IGN, GameInformer et GiantBomb, pour un aperçu de la mission The Conservatory, d'un combat de boss en difficulté Légendaire, d'un objectif annexe ou d'une portion de près d'une demi-heure de l'aventure.

La date de sortie de Halo Infinite est calée au 8 décembre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 69,99 € sur Amazon.fr.

