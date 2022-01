RUMEUR sur les Xbox Game Studios : un Monster Hunter-like et un nouveau mode de Halo Infinite en développement chez un studio connu

Ce n'est un secret pour personne, les Xbox Game Studios préparent du lourd pour les années à venir. Des fuites ont déjà révélé le probable développement de projets surnommés Dragon, Shaolin, Belfry, Midnight ou Pentiment. Microsoft prévoit aussi d'éditer des jeux de studios tiers en exclusivité via Xbox Game Studios Publishing, et l'un des titres concernés vient peut-être aussi de leak.

L'inarrêtable Jeff Grubb de VentureBeat a confié cette semaine, dans le dernier numéro de son podcast avec Giant Bomb, que Certain Affinity développerait un Monster Hunter-like pour l'éditeur, afin de proposer une expérience coopérative qui diversifierait le catalogue du Xbox Game Pass.

Ils travaillent avec Certain Affinity sur ce qui semble être un jeu de style Monster Hunter - un clone de Monster Hunter. Ils voient ce style de jeu réussir, et Microsoft se dit : « eh, nous devrions essayer d'en faire un, est-ce que quelqu'un va en faire un ? ». Ils veulent plus de variété dans les types de jeux qu'ils mettent sur le Game Pass et ceci en est un exemple. Ils se disent : « nous ne pouvons probablement pas obtenir Monster Hunter sur le Game Pass - ce serait assez cher -, mais nous voulons vraiment un jeu comme ça, parce que nous voyons le potentiel pour que cela se développe et devienne quelque chose de grand sur le long terme ».

Jez Corden de Windows Central a rajouté de son côté que le projet, appelé Project Suerte, serait annoncé en 2023 pour une sortie en 2024, histoire d'appuyer la rumeur via ses propres sources. Ce dernier a également rapporté que Certain Affinity, un studio habitué au soutien sur les jeux multijoueurs qui veut désormais grandir, préparerait aussi un mode spécial pour Halo Infinite. Il pourrait s'agir du Battle Royale au cœur de rumeurs depuis de nombreux mois, ou d'autre chose. Mais après tout, Certain Affinity a déjà travaillé sur la série et son General Manager est désormais Dan Ayoub, ancien directeur général de 343 Industries, alors il ne serait vraiment pas étonnant de les voir aider le studio principal sur l'avenir de Infinite : vous pouvez d'ailleurs vous procurer ce dernier à partir de 48,31 € sur Amazon.fr.