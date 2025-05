TEST Steel Seed : le jeu indé qui s'inspire des grands

L’IA veut sauver l’humanité





Le Centre tombe en lambeaux de métal. Cette structure titanesque, dernier espoir de l’humanité, vit ses dernières années. Les robots ne peuvent quasiment plus maintenir l’édifice en état de fonctionnement, faute d’énergie pour les alimenter. Le docteur Archer (du même nom que les protagonistes du jeu Close to the Sun, du même studio) a tout misé sur ce projet pharaonique afin de tenter de repeupler la terre en décrépitude. Ce génie a pourtant tout planifié, mais le poids des années ne peut plus supporter un millénaire de bons et loyaux services...

Devenir invisible quelques secondes afin de frapper.

Tout repose désormais sur les épaules de sa fille Zoé, seule capable de sauver ce projet d’envergure. Là aussi, le temps a fait des ravages et Zoé a tout oublié de sa mission. Elle se souvient de son lointain passé, mais n’a aucune idée de son objectif dans le Centre. La jeune femme a 90 % de son corps robotisé, mais s’étonne de maîtriser à la perfection ses mouvements (maniabilité au top). À son réveil, elle est accueillie par le droïde volant Koby. Ce robot est venu lui prêter mains fortes, à l’aide de nombreux outils très utiles pour notre héroïne.

Koby est capable d’identifier toute menace sur le terrain (le joueur pouvant prendre le contrôle du robot), permettant à Zoé de connaître la position exacte de ses ennemis. En effet, des humanoïdes mécaniques servant à la sécurité des lieux la considèrent comme un danger pour le Centre. Ils cherchent à l’éliminer par tous les moyens, avec tout le panel de défense à leur disposition. Des colosses résistants aux dégâts, des tourelles redoutables, ou encore des individus furtifs et rapides comme le vent. Moyennant de l’énergie Glitch (l’unique ressource du jeu), Zoé peut activer une multitude de capacités pour elle ou Koby (en réalisant des objectifs pour les déverrouiller).

Notre chère Zoé est équipée d’une lame Glitch, une épée dévastatrice pouvant occire n’importe quel adversaire. Elle peut choisir de l’utiliser furtivement ou bruyamment, à l’aide de compétences de combat diverses et variées. Comme par exemple, des vagues d’énergie redoutables qui déferlent sur ces cibles. Ou encore, devenir invisible quelques secondes afin de frapper là où nous ne l’attendions pas. Koby peut lui aussi intervenir dans les combats, à l’aide de mines explosives ou de tirs étourdissants. Le tout peut être appliqué discrètement ou pendant des escarmouches.

Notation Graphisme 15 20 Bande son 14 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 13 20 Scénario 12 20 Verdict 14 20