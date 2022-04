RUMEUR sur le Xbox Game Pass : un abonnement familial à partager pour bientôt

Pour le moment, si vous voulez profiter du Game Pass, vous avez le choix entre le Xbox Game Pass à 9,99 € par mois pour les consoles, le PC Game Pass au même prix, ou le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € les regroupant tous les 2 en ajoutant le Xbox Cloud Gaming et le Xbox Live Gold. Il semblerait qu'au moins une nouvelle formule soit proposée dans les prochains mois.

Le souvent bien renseigné Jez Corden de Windows Central affirme en effet que Microsoft devrait proposer un abonnement familial en 2022. Sur le même principe que ce que permet le Nintendo Switch Online, nous devrions pouvoir partager un même abonnement entre jusqu'à 5 comptes d'un même foyer, pour un prix encore inconnu, mais bien évidemment inférieur à 5 fois le tarif d'une souscription classique. Microsoft aurait ce projet en tête depuis quelque temps, mais réfléchirait à la meilleure manière d'être rentable tout en rémunérant correctement ses partenaires.

Plusieurs inconnues subsistent : comment Microsoft définira-t-il un groupe familial ? Sera-t-il possible d'outrepasser simplement le concept de « famille » pour partager un même abonnement entre 5 amis ? L'offre sera-t-elle déclinée pour les PC et les consoles Xbox, ou simplement adaptée au Xbox Game Pass Ultimate ? Et surtout, pour quel prix et à quelle date ? Nous en saurons peut-être davantage dans les mois qui viennent.

