PlayStation Plus : le projet Spartacus avec l'inclusion du PS Now est une réalité, un mois de sortie et les 3 nouveaux abonnements détaillés

Depuis plusieurs mois, la rumeur d'un certain projet Spartacus circulait sur la Toile, qui voulait que le PlayStation Plus et le PS Now fusionnent pour proposer un service concurrençant davantage le Game Pass de Microsoft. Il se disait que la révélation était pour cette semaine et elle vient justement de tomber. Aucun changement de nom à l'horizon, mais bien une absorption du service de streaming au sein de l'abonnement, avec deux tiers supplémentaires coûtant plus cher et proposant donc plus de contreparties en conséquence. Ces offres Essential, Extra et Premium seront lancées au mois de juin, laissant le temps à la réflexion.

Voici tout d'abord la nouvelle grille tarifaire qui sera sans trop de surprises proposée, avec tous les avantages procurés par chaque palier.

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL Avantages : Fournit les avantages dont les abonnés à PlayStation Plus disposent déjà :

Deux jeux téléchargeables chaque mois ;



Des réductions exclusives ;



Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu ;



L’accès au multijoueur en ligne.

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus. Le prix* de l’abonnement à PlayStation Plus Essential reste le même que le prix actuel de l’abonnement à PlayStation Plus. États-Unis : 9,99 $ par mois / 24,99 $ par trimestre / 59,99 $ par an.

Europe : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an.

Royaume-Uni : 6,99 £ par mois / 19,99 £ par trimestre / 49,99 £ par an.

Japon : 850 ¥ par mois / 2 150 ¥ par trimestre / 5 143 ¥ par an.

PLAYSTATION PLUS EXTRA Avantages : Fournit tous les avantages du palier Essential

Propose également un catalogue d’environ 400* des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits de notre catalogue PlayStation Studios et de nos partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne. Prix* : États-Unis : 14,99 $ par mois / 39,99 $ par trimestre / 99,99 $ par an.

Europe : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an.

Royaume-Uni : 10,99 £ par mois / 31,99 £ par trimestre / 83,99 £ par an.

Japon : 1 300 ¥ par mois / 3 600 ¥ par trimestre / 8 600 ¥ par an. PLAYSTATION PLUS PREMIUM** Avantages : Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra

Propose environ 340* jeux supplémentaires, dont :

Des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud ;



Un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.

L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés** proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC***.

Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter. Prix* : États-Unis : 17,99 $ par mois / 49,99 $ par trimestre / 119,99 $ par an.

Europe : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an.

Royaume-Uni : 13,49 £ par mois / 39,99 £ par trimestre / 99,99 £ par an.

Japon : 1 550 ¥ par mois / 4 300 ¥ par trimestre / 10 250 ¥ par an. PlayStation Plus Deluxe (sur certains marchés) Pour les marchés dans lesquels le streaming cloud n’est pas disponible, PlayStation Plus Deluxe sera proposé à un prix inférieur à celui du palier Premium. Cette offre inclura un catalogue de grands classiques parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP à télécharger, mais également des versions d’essai à durée limitée des jeux. Inclut également les avantages des paliers Essential et Extra. Les prix varient en fonction du marché. * Le prix peut varier en fonction du marché. Les titres du catalogue PlayStation Plus peuvent également varier en fonction des marchés et paliers, mais aussi au fil du temps. PlayStation Plus fait l’objet de frais d’abonnement récurrents prélevés automatiquement jusqu’à résiliation. Des restrictions d’âge sont en vigueur. Conditions en vigueur : playstation.com/fr-fr/legal/ps-plus-usage-terms. ** PlayStation Now est actuellement disponible dans les marchés suivants : États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Suisse, Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Norvège, Danemark, Finlande et Suède. *** Le streaming sur PC ne sera pas disponible au Japon au lancement du service. Il sera proposé à une date ultérieure.

Vous l'aurez compris, pour jouer à d'anciennes productions sorties sur les consoles antérieures à la PS4 depuis votre PS5, il va falloir passer à la caisse... Ce regroupement et cette nouvelle grille tarifaire marqueront la fin de l'abonnement au PlayStation Now tel qu'il existe actuellement, signifiant que les joueurs PC devront forcément souscrire au PS+ pour accéder à ce service. Plusieurs productions first-party seront incluses dans ces nouveaux paliers, mais pas les nouvelles sorties en day one, inutile de dire que cela n'a rien de comparable au Xbox Game Pass pour le coup. Voici ce qu'a déclaré Jim Ryan sur le PlayStation Blog :

Depuis le lancement de PlayStation Plus en 2010, SIE est à la pointe de l’innovation en matière de services de jeux par abonnement. Nous étions ravis de proposer le premier service par abonnement sur console incluant une bibliothèque de jeux actualisée grâce à PlayStation Plus. Avec PlayStation Now, nous avons également été les premiers à lancer un service de streaming de jeux sur console. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présenter officiellement les modifications concernant nos deux services par abonnement. Au mois de juin, nous fusionnerons PlayStation Plus et PlayStation Now au sein d’un tout nouveau service par abonnement PlayStation Plus, qui offrira davantage de choix aux clients du monde entier grâce à trois paliers d’abonnement. Nous nous sommes fixé pour objectif de proposer du contenu de qualité, choisi avec soin, mais également des jeux diversifiés*. Les nouveaux paliers Extra et Premium représentent une évolution majeure pour le PlayStation Plus. Avec ces paliers, nous nous assurons que les centaines de jeux que nous proposons incluent le meilleur contenu qui nous distingue. Au lancement du service, nous prévoyons d’inclure des jeux comme Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs créatifs de PlayStation Studios et nos partenaires tiers pour inclure certaines des meilleures expériences vidéoludiques, ainsi qu’une bibliothèque régulièrement enrichie. Nous vous livrerons très prochainement de nouveaux détails sur les jeux que nous proposerons dans le cadre du nouveau service PlayStation Plus. Lorsque le nouveau service PlayStation Plus sera disponible, PlayStation Now y sera intégré et ne sera donc plus disponible en tant que service indépendant. Les abonnés PlayStation Now passeront à PlayStation Plus Premium sans coût additionnel dès que le nouveau service sera disponible. Puisqu’il s’agit d’un évènement majeur, nous comptons déployer le nouveau PlayStation Plus région par région. Au mois de juin, nous lancerons le service dans plusieurs marchés d’Asie, puis d’Amérique du Nord, d’Europe et enfin du reste du monde dans lesquels PlayStation Plus est proposé. La plupart des territoires du PlayStation Network devraient avoir accès au nouveau service de jeux par abonnement PlayStation Plus d’ici la fin du premier semestre 2022. Nous avons également prévu d’étendre l’avantage du streaming cloud à d’autres marchés. Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet à une date ultérieure. Les modifications apportées à nos services par abonnement s’appuient sur plus de 25 ans d’expertise dans l’innovation et les jeux vidéo. Elles s’inscrivent dans une continuité visant à faire évoluer nos services réseau pour répondre aux besoins de nos clients. Avec le tout nouveau PlayStation Plus, nous souhaitons offrir un service de jeux par abonnement convaincant, proposant des contenus triés sur le volet créés par notre équipe PlayStation Studios exclusive et nos partenaires tiers. Le PlayStation Plus amélioré permettra à nos fans de découvrir plus de contenus qu’auparavant et de renforcer les liens de la communauté PlayStation grâce à des expériences communes. Découvrez dès aujourd’hui un aperçu du nouveau service par abonnement PlayStation Plus. Nous vous fournirons davantage de détails à l’approche de la date de lancement du service. Restez à l’écoute.

Par ailleurs, Jim Ryan a donné une interview à Gamesindustry, dans laquelle il explique la raison pour laquelle les jeux PlayStation Studios ne seront pas intégrés day one dans l'abonnement.

Nous avons l'impression d'être dans un bon cycle vertueux avec les studios, où l'investissement est synonyme de succès, ce qui permet encore plus d'investissements, ce qui offre encore plus de succès. Nous aimons ce cycle et nous pensons que nos joueurs aiment ce cycle. [En termes de] mettre nos propres jeux dans ce service, ou l'un de nos services, dès leur sortie... comme vous le savez bien, ce n'est pas une route que nous avons empruntée dans le passé. Et ce n'est pas une route que nous allons parcourir avec ce nouveau service. Nous pensons que si nous faisions cela avec les jeux que nous créons chez PlayStation Studios, ce cercle vertueux serait rompu. Le niveau d'investissement que nous devons faire dans nos studios ne serait pas possible, et nous pensons que l'effet d'entraînement sur la qualité des jeux que nous créons ne serait pas quelque chose que les joueurs veulent.

Alors, est-ce que ces nouveaux paliers d'abonnement ont de quoi vous convaincre ?

