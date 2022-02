RUMEUR sur le PlayStation Plus : le prix et le contenu des nouveaux abonnements Essentiel, Extra et Premium en fuite

Le bruit court depuis plusieurs semaines que Sony Interactive Entertainment prépare une contre-offensive envers le Xbox Game Pass en unifiant le PlayStation Plus et le PlayStation Now sous la bannière du premier service, le plus populaire. Cette initiative qui serait surnommée Project Spartacus en interne pourrait être lancée dès le printemps 2022, avec 3 types d'abonnements pour satisfaire tout le monde.



Jeff Grubb de VentureBeat en sait visiblement plus à ce sujet et a partagé ses informations dans un article intéressant. D'après ses sources, il y aurait bien 3 formules à des prix différents. Le PlayStation Plus Essentiel coûterait 9,99 $ par mois, et donnerait accès à des jeux offerts mensuellement et aux services en ligne. Il s'agirait de l'abonnement équivalent au service actuel, en espérant que la souscription annuelle à 59,99 € soit encore possible.

Ensuite, il y aurait le PlayStation Plus Extra, à 12,99 $ par mois, qui ajouterait un accès à un catalogue de jeux PS4 et PS5 en téléchargement. Il serait assez similaire à ce que nous retrouvons actuellement sur le PlayStation Now, avec bien évidemment une sélection de jeux qui évoluerait au fil du temps. Enfin, la formule la plus complète serait le PlayStation Plus Premium à 15,99 €, qui amènerait en plus la possibilité de streamer des jeux comme sur le PS Now, mais également un catalogue de titres « classiques » et des essais exclusifs des nouvelles productions : les fameux Game Trials initiés l'année dernière ?

Jeff Grubb précise que les prix et formules pourraient évoluer d'ici le lancement, mais que SIE aurait pour projet de les annoncer le mois prochain et de les tester dans les semaines à venir. Alors, prêts à changer d'abonnement sur PlayStation 4 ou 5 ?

