RUMEUR sur le PlayStation Plus Extra et Premium : une partie des ajouts pour octobre 2023 en fuite, placés sous le signe de l'horreur

La petite routine mensuelle entourant le PlayStation Plus se poursuit et après les jeux offerts à tous les abonnés, qui sont disponibles depuis mardi dernier, nous devrions découvert cette semaine la liste des titres qui seront ajoutés aux Catalogues des Jeux et des Classiques des formules Extra et Premium. Comme le mois dernier, billbil-kun a partagé sur Dealabs une partie d'entre eux. Il précise d'ailleurs que The Last of Us: Part II n'en fera pas partie. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que le PlayStation Store a apparemment affiché sur PS5 une nouvelle bannière sur laquelle nous voyons Ellie, héroïne du jeu de Naughty Dog. Nous concernant, nous avons toujours celle avec The Callisto Protocol. Il se pourrait toutefois qu'il débarque en novembre.

Une partie de ces jeux se prêtera bien à la célébration d'Halloween en fin de mois et ce n'est là qu'un fragment de la liste, puisqu'elle devrait comme en septembre en compter une vingtaine. Voici les huit jeux connus pour le moment :

Gotham Knights ;

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes ;

Disco Elysium: The Final Cut ;

Far: Changing Tides ;

Gungrave G.O.R.E ;

Elite Dangerous ;

Dead Island: Definitive Edition ;

Alien Isolation.

Si vous souhaitez vous abonner, malgré la récente hausse des tarifs à l'année, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

