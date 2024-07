RUMEUR sur le PlayStation Plus Extra et Premium : une partie des ajouts pour juillet 2024 en fuite

Alors que son programme de jeux offerts à tous les abonnés pour ce mois de juillet n'est pas exceptionnel, c'est donc vers les formules Extra et Premium du PlayStation Plus que notre regard se porte désormais. Nous devrions avoir de ses nouvelles ce mercredi soir, mais une fois n'est pas coutume, une partie des ajouts aux Catalogue des Jeux et des Classiques a fuité. Sans surprise, c'est billbil-kun qui en est à l'origine via Dealabs, il y a donc de fortes chances qu'il n'y ait pas d'erreur.

Ce sont donc six jeux dont le leaker est certain, ainsi qu'un autre qui pourrait y être, mais ce n'est pas sûr. Bien évidemment, d'autres devraient les rejoindre et nous ne tarderons donc pas à les découvrir.

Remnant: From the Ashes (possible)

Remnant II

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition

Mount & Blade II: Bannerlord

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

