RUMEUR sur le PlayStation Plus : un premier jeu pour mars dévoilé et ce n'est pas si fou

La fin du mois approche et c'est déjà la semaine prochaine que les prochains jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus seront disponibles. Ceux de février peuvent donc toujours être récupérés et c'est en toute logique ce mercredi que seront dévoilés les trois qui les remplaceront. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, billbil-kun y a été de ses indiscrétions en dévoilant le premier d'entre eux qui devrait être offert sur Dealabs. Alors, du lourd en vue ?

Eh bien, le premier jeu de mars devrait être Sifu dans son édition standard. Le jeu d'action de Sloclap nous met aux commandes d'un étudiant en arts martiaux qui va se venger des assassins de son maître. La particularité est que chaque mort le fait revenir à la vie, mais plus âgé et expérimenté, en étant toutefois plus vulnérable et s'approchant inexorablement de la fin de son existence. Il a récemment fêté ses deux ans et ses trois millions de joueurs, un nombre qui devrait bien gonfler d'ici peu donc.

Malgré ses qualités, ce n'est une fois de plus pas un gros jeu, ce qui en décevra forcément plus d'un. Pour les autres n'ayant pas encore eu l'occasion d'y jouer, ils pourront donc enfin franchir le pas.

