RUMEUR sur le PlayStation Plus : le programme de juin 2021 en fuite, un jeu Star Wars et 2 nouvelles sorties prévues

Il est fréquent que les nouveautés du PlayStation Plus fuitent avant l'heure, le plus souvent en raison de publicités apparaissant trop tôt sur la Toile. Mais le mois dernier, c'est le site d'actualité espagnol AreaJugones qui a fait parler ses sources en dévoilant avant l'heure que Battlefield V et Stranded Deep seraient parmi les jeux offerts en mai : elles ne s'étaient pas trompées. Il a depuis aussi rapporté l'annonce imminente des coloris alternatifs de la DualSense avant que SIE n'en parle, appuyant encore plus sa crédibilité.

Alors quand AreaJugones se mouille quant au programme du PS+ pour juin 2021, il y a de quoi être curieux. Selon le journaliste Víctor Rodríguez, Operation: Tango, le jeu coopératif asymétrique avec un agent secret et un hacker, serait gratuit dès sa sortie du 1er juin sur PS5, et, encore plus intéressant, Star Wars: Squadrons et Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown le seraient sur PS4. Oui, vous avez bien lu, le nouveau Virtua Fighter qui sera officiellement présenté ce jeudi pourrait être ajouté aux ludothèques de nombreux joueurs dès la semaine prochaine !



La rotation des jeux est censée avoir lieu ce 1er juin, mais pour éviter de casser l'effet d'annonce de SEGA quant à son futur jeu de combat, le programme pourrait donc ne pas être officialisé en ce dernier mercredi du mois, comme le veut la tradition. Mais dans tous les cas, nous serons rapidement fixés sur ce qui nous attend. Vous pouvez vous abonner au PlayStation Plus pour 59,99 € par an.