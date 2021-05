DualSense : la manette de la PS5 déclinée en éditions Cosmic Red et Midnight Black

Avec l'arrivée de la PS5 sur le marché, Sony Interactive Entertainment a radicalement fait évoluer la manette de ses consoles, passant des DualShock à la DualSense, dont le nom reflète parfaitement sa capacité à jouer avec nos sens grâce à ses retours haptiques et gâchettes adaptatives. Pour autant, puisque la PlayStation 5 n'est pour l'heure disponible qu'avec une coque blanche cachant un châssis noir, en plus d'être difficile à obtenir, son contrôleur arborait donc évidemment ces mêmes coloris. Plus pour très longtemps, car le constructeur vient de dévoiler deux nouveaux modèles qui devraient ravir les joueurs.

Faites place à la très sobre DualSense Midnight Black et à la plus vibrante Cosmic Red, qui seront disponibles chez les revendeurs à partir du 18 juin prochain. Si la première est donc entièrement noire avec un léger dégradé dans les nuances utilisées, la deuxième dit donc adieu au blanc et accueille une teinte rouge du plus bel effet. Plusieurs visuels sont à retrouver en page suivante. Pour l'occasion, les designers Leo Cardoso et Satoshi Aoyagi ont pris la parole sur le PlayStation Blog :

« Notre objectif est toujours de trouver des designs qui vont surprendre et plaire à nos fans. Ces nouveaux coloris sont le résultat d’un processus de sélection exhaustif. Nous voulions que les nouveaux coloris de la manette soient complémentaires, tout comme la manette sans fil DualSense originelle et la console PS5, alors nous avons conçu ces coloris sur le thème de la galaxie, car cela nous semblait être la progression naturelle pour la PS5 et les accessoires originels. » – Leo Cardoso « Les deux modèles Midnight Black et Cosmic Red possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques. Cette teinte bleue est également présente sur la manette sans fil DualSense originelle de sorte que les trois coloris s’accordent bien. Les couleurs des touches de la manette et les détails ont également été conçus pour s’adapter aux nouveaux coloris. Nous espérons que ces nouveautés raviront nos fans et leur permettront d’apprécier encore plus leurs sessions de jeu. » – Satoshi Aoyagi

En attendant la sortie de ces deux nouvelles DualSense, vous pouvez toujours acheter le modèle actuel 69,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de la DualSense : la manette de la PS5 est... incroyable