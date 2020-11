UNBOXING de la DualSense : déballage maison en photos de la manette PlayStation 5

Si la PlayStation 5 est toujours attendue pour le 19 novembre en France, les accessoires sont quant à eux disponibles depuis le 12 novembre, et nous avons d'ores et déjà reçu les nôtres. C'est donc l'occasion pour nous de vous partager quelques déballages en bonne et due forme, histoire d'attiser encore plus l'impatience, déjà bien à son top niveau depuis le début du mois de novembre. En figure de proue des accessoires figure évidemment la nouvelle manette PlayStation, la bien nommée DualSense.

Si vous faites partie de ceux voulant d'ores et déjà anticiper les futures parties endiablées en coop locale, ou bien souhaitant tout simplement acquérir une seconde manette de secours et toujours chargée, alors voici le contenu « détaillé » de votre future boîte (ça va être rapide) :

La manette DualSense ;

Le sempiternel petit livret succinct.

Et c'est tout ! Non, ne le cherchez pas, aucun câble de charge supplémentaire n'est inclus... La manette n'est étonnamment que peu protégée dans son emballage carton (sans plastique ni papier bulle) et libre de mouvements, contrairement à d'autres accessoires.

Vous trouverez toutes les photos du déballage maison en page suivante, et pourrez acquérir la DualSense pour 69,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST de la DualSense : la manette de la PS5 est... incroyable