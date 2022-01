UNBOXING PS5 DualSense Nova Pink et Starlight Blue : nos photos maison des manettes d'un gars et une fille

Avec la PlayStation 5, Sony a un peu changé ses habitudes et sorti en Day one une console tout de blanc vêtu, y compris pour la manette. Si cela lui sied parfaitement, bon nombre de fans voudraient la voir en noir voire dans d'autres coloris. PlayStation a bien entendu l'appel des fans et, dans un premier temps, avait proposé deux nouveaux coloris pour les manettes, les éditions Cosmic Red et Midnight Black. Plus récemment, le 13 décembre dernier, Sony a aussi confirmé la sortie de façades colorées (date de sortie non confirmée) et des DualSense assorties, soit Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Si la violette n'a pas encore pointé le bout de ses boutons, les modèles bleu et rose sont déjà disponibles en magasin depuis samedi au prix constaté de 74,99 €.

Le packaging est identique à l'original et inclut la manette, une notice en plusieurs langues et aucun câble de chargement, ce qui est un peu dommage sur le coup. Sinon, mis à part la couleur, vous vous en doutez, il n'y a aucune différence avec la version blanche d'origine ; vous trouverez les photos de notre déballage à la page suivante de cet article. En d’autres termes, vous avez là un duo parfait pour jouer en amoureux, comme Chouchou et Loulou.







Sinon, il ne reste plus qu'à attendre la sortie des façades colorées associées pour enfin pouvoir proposer un total look avec sa PS5.