UNBOXING PS5 : déballage de la magnifique DualSense ASTRO BOT

Ça y est, nous y sommes ! C’est aujourd’hui, 6 septembre 2024, que le sympathique ASTRO BOT s’invite sur PlayStation 5. Pour le coup, nous vous invitons fortement à lire nos impressions sur ce chef-d’œuvre vidéoludique : TEST ASTRO BOT : un voyage extraordinaire dans les souvenirs. En outre, sachez qu’une DualSense, à l’effigie de notre petit mécha adoré, a vu le jour dans les rayons du monde entier. Chose à prendre en compte, il s’agit là d’une édition limitée.

Avant de vous dévoiler la belle au travers de quelques clichés, nous vous conseillons de faire attention ! En effet, la belle est vendue dans les 150 € sur certaines boutiques en ligne… Nous vous rappelons que son prix de base est de 79,99 €.

Voici ce que précise le descriptif officiel :

Découvrez une expérience de gaming plus intense et plus immersive qui donne vie à vos jeux dans le creux de vos mains. La manette sans fil DualSense offre un retour haptique, des gâchettes adaptatives dynamiques et un microphone intégré, le tout dans un design emblématique et confortable.

Survolez la galaxie avec cette édition limitée de la manette sans fil DualSense. Son design est caractérisé par le bleu d’Astro sur les bords et les touches ainsi que par les yeux d’Astro sur le pavé tactile. Embarquez pour une aventure gigantesque avec ce nouvel accessoire indispensable à votre set-up.