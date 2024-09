TEST Astro Bot : un voyage extraordinaire dans les souvenirs

Un voyage visuel inoubliable !





Team Asobi est de retour, non pas pour nous jouer un mauvais tour, mais pour nous vendre du rêve avec une nouvelle production déjantée : Astro Bot. Nous connaissons la firme pour deux merveilles qui ont su amuser sur les joueurs PlayStation, Astro Bot: Rescue Mission, un titre en réalité virtuelle, et Astro’s Playroom, un « jeu » gratuit directement installé dans nos PlayStation 5. Cette fois-ci, notre cher petit robot adoré nous plonge dans un nouveau monde coloré. Nous avons terminé la bête, il est temps de vous en parler !

La Team Asobi nous régale de toutes parts !

La partie visuelle est le premier point qui saute aux yeux et il faut dire que les développeurs ont fait de l’excellent travail. Avant toute chose, nous n’avons pas le choix du « rendu » dans les paramètres. Non, ici, l’équipe nous impose une image en 4K, le tout en 60 fps. Résultats des courses ? C’est fluide et net, un délice pour les mirettes. Les textures sont clinquantes, le champ de profondeur est impressionnant, et les jeux de lumière ont de quoi émoustiller. Notez que les temps de chargement sont quasi-inexistants ; nous avons de légères transitions, très rapides, lorsque nous entrons dans une planète.

Autre point, la direction artistique est à couper le souffle. Les univers sont variés et plaisants à regarder. Désert, plage, espace, nuage… Visuellement, c’est une petite merveille qui s’exhibe et danse sur notre téléviseur. Les animations aussi ont de quoi marquer les esprits, sans oublier la physique. En effet, il est possible d’interagir avec la moindre petite chose dans les parages. Comment ne pas être charmé par les graphismes d’Astro Bot ? Des défauts dans le viseur ? Nous n’avons rien remarqué. Pas de ralentissements, pas d’aliasing, pas de clipping, ni de tearing, le jeu ronronne sans sourcier sur PS5.

Du côté de la bande-son, nous retrouvons des mélopées que nous connaissons, venues d’Astro’s Playroom. Les nouvelles notes, elles, sont dans un ton électron, doux, oppressant ou rythmé. Pour faire simple, les musiques collent parfaitement au thème d’un univers. Concernant les bruitages, ils sont délirants et amusants. De plus, nos amis jouent avec nos sens en expulsant divers sons depuis le haut-parleur de la DualSense. Vous l’aurez donc compris, que ce soit l’ouïe ou la vue, la Team Asobi nous régale de toutes parts !

Notation Graphisme 19 20 Bande son 19 20 Jouabilité 19 20 Durée de vie 17 20 Verdict 19 20