ASTRO BOT : Team Asobi fait un beau cadeau aux joueurs pour Noël !

Depuis septembre, ASTRO BOT régale les joueurs sur PS5 et nombreux sont ceux à en avoir exploré les moindres recoins. Team Asobi était revenu à la charge avec cinq niveaux speedrun mis en ligne à raison d'un par semaine en octobre et novembre, qui prolongeaient un peu le plaisir, mais n'occupaient pas très longtemps à moins de viser le haut des leaderboards en ligne ou entre amis. Nicolas Doucet avait évoqué son envie de proposer quelque chose en plus ayant attrait au jouet et, que cela soit ça ou non (sans doute pas), Sony Interactive Entertainment vient de dévoiler une mise à jour hivernale !

ASTRO vous a réservé une dernière surprise pour 2024 : un contenu "Festival Hivernal" pour ASTRO BOT ????????



On en vous spoile rien, il sera dispo gratuitement le 12 décembre à 3h du matin ! pic.twitter.com/5ulYnCzjrL — PlayStation France (@PlayStationFR) December 11, 2024

En plus de remercier les joueurs pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ASTRO BOT, Nicolas Doucet a donc introduit ce petit cadeau au détour d'un article sur le PlayStation Blog. Ce nouveau contenu gratuit prendra la forme d'un niveau baptisé Winter Wonder (Festival Hivernal), qui sera ajouté ce jeudi 12 décembre à 15h00. Pour y accéder, il faudra toutefois avoir terminé le jeu afin qu'il apparaisse, à l'instar des ajouts dans Astro's Playroom de l'été dernier. Le but étant d'être une surprise, nous n'en saurons pas beaucoup plus sur son contenu que ce qui est montré dans la courte vidéo ci-dessus, mais le fun devrait être au rendez-vous bien évidemment, ainsi qu'un nouveau Bot spécial. Il a été conçu pour être apprécié par tout le monde, peu importe l'âge, donc ne vous attendez pas à de la difficulté.

