ASTRO BOT : Team Asobi va faire durer le plaisir avec quelques ajouts

Vendredi est sorti le jeu PlayStation 5 incontournable de cette rentrée, l'excellent ASTRO BOT. Bande-annonce de lancement donnant envie avec son gameplay, vidéo live-action pour en faire la promotion de manière originale et même petite célébration dans Astro's Playroom, Team Asobi et Sony Interactive Entertainment n'ont évidemment pas manqué de faire parler de leur bébé. De son côté, Nicolas Doucet a multiplié les interviews auprès de divers médias, révélant ainsi qu'il n'y a aucune chance qu'ASTRO BOT sorte sur PlayStation VR 2, à juste titre. Dans une intéressante vidéo de Quest Daily, il a donné des détails sur le contenu post-lancement (à partir de 6:25), de quoi occuper les joueurs adeptes de défis.

À la question concernant des DLC, Nicolas Doucet a donc répondu la chose suivante :

Oui, nous avons du [contenu téléchargeable]. Il sera donc gratuit. Il sortira cette année. Il sera plus petit. Vous savez, il ne sera pas énorme, mais il se concentrera sur l'une des fonctionnalités que les gens ont appréciées dans Astro's Playroom, les speedruns. Vous savez, il y avait des speedruns et les niveaux étaient assez courts, mais c'était le fait de pouvoir rejouer et continuer à rogner du temps. Avec de nouveaux robots VIP à sauver, donc certains personnages que nous n'avons pas encore inclus apparaîtront. Mais oui, cela va arriver, et cela va vraiment se concentrer sur des niveaux plutôt difficiles.

Comme pour Astro's Playroom, il y aura donc quelques niveaux orientés sur la vitesse et qui auront des leaderboards comme confirmé par la suite, ainsi que des Bots à sauver. Pour ces derniers, le modèle était plaisant ces derniers mois et donnait l'occasion de relancer régulièrement le jeu, donc si la même approche est utilisée, nous n'allons clairement pas nous en plaindre. De plus, l'équipe semble avoir des idées pour un contenu plus grand public, mais nous imaginons bien que cela dépendra aussi des ventes.

Mais si nous le pouvons, nous aimerions également insérer quelque chose qui ait un peu les sensations d'un jouet, quelque chose qui pourrait vraiment plaire à n'importe quel joueur. Mais nous ne sommes pas trop sûrs à propos de celui-ci.

