ASTRO BOT : surprise, Team Asobi dévoile du contenu inédit et une mise à jour pour la PS5 Pro !

Le State of Play de cette nuit a été riche en annonces, mais Sony Interactive Entertainment en avait encore sous le coude. Le GOTY 2024 des Game Awards qu'est ASTRO BOT est de retour et Team Asobi a encore une fois des nouveautés dans sa besace pour occuper les joueurs désireux de prolonger l'expérience, tout ça gratuitement qui plus est. Après un excellent niveau pour Noël qui réutilisait de nombreuses mécaniques et offrait en récompenses tout un tas de cadeaux, c'est la formule déjà utilisée en octobre et novembre qui est réutilisée, à savoir proposer 5 stages de speedrun inédits au fil des semaines.

Apparemment, l'un d'entre eux avait été montré lors de la finale du PlayStation Tournaments: XP à Londres le 18 janvier, mais hormis parmi la communauté active des joueurs du jeu, cela n'a pas fait grand bruit. Dès ce jeudi à 15h00, nous allons donc pouvoir découvrir ces niveaux faisant partie de la galaxie Néant Malveillant. Chacun d'eux mettra nos compétences à l'épreuve, disposera d'un Bot spécial à secourir et donnera lieu à un classement en ligne comme précédemment. Notez qu'il faut avoir terminé l'aventure pour y accéder. Cinq nouveaux Trophées pourront être remportés.

13 février : Tic Tac Zap

20 février : Poussée Explosive

27 février : Cocori-K.O.

6 mars : Compagnon Grognon

13 mars : Bouboule Blindée

Nicolas Doucet et la Team Asobi ont également une autre surprise en stock, qui se destine à la PS5 Pro. Une mise à jour va permettre de jouer à 60 fps tout en conservant la qualité graphique actuelle.

Si ASTRO BOT n'a toujours pas rejoint votre ludothèque, c'est le moment et vous pouvez l'acheter au prix 67,01 € de chez Cdiscount ou à la Fnac.

