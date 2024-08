ASTRO BOT : du gameplay totalement fou et héroïque pour sa bande-annonce de lancement

Il ne reste déjà plus qu'une semaine avant le lancement d'ASTRO BOT en exclusivité sur PS5. Révélé en mai durant le dernier State of Play, il n'avait depuis pas eu droit à une nouvelle bande-annonce et c'est donc seulement avec sa vidéo de lancement que Team Asobi et Sony Interactive Entertainment nous montrent enfin un peu plus ses univers colorés qui ont tout pour faire craquer, mais aussi de nouvelles mécaniques de gameplay, dont la possibilité d'utiliser certains pouvoirs de héros PlayStation, en l'occurrence ceux de la hache Léviathan de Kratos dans le cas présent, qui fonctionnera comme dans God of War. Vous noterez d'ailleurs qu'un Bot à l'effigie de Thor sera présent.

Nicolas Doucet a pris la parole sur le PlayStation Blog afin d'introduire proprement certains éléments présents dans cette vidéo.

Parlons tout d'abord des mondes inédits et des nouveaux éléments de gameplay. Découvrez Handy-D, un singe un peu taquin agrippé au dos d'Astro qui lui permet de grimper, de se balancer et de donner des coups avec ses mains gigantesques. C'est une mécanique qui existait déjà dans les anciens opus et à laquelle nous avons donné une place plus centrale en l'incorporant directement aux mécaniques principales de plateforme. Vous pourrez également y découvrir Muteki (qui signifie « invincible » en japonais), un nom idéal pour l'armure en fer d'Astro qui lui permet de rouler sur des surfaces hérissées de pointes, de traverser des zones exiguës ou de devenir un véritable boulet de canon ! En plus de tout cela, vous pourrez également retrouver Astro sous les traits d'une toute petite souris, ce qui rend le monde et les pas autour de lui encore plus impressionnants grâce à la manette sans fil DualSense. C'est l'une de nos mécaniques préférées ! Cette bande-annonce vous présente également la façon dont les bots que vous sauvez impactent votre aventure. Il y a 300 bots à sauver au total dans Astro Bot, dont 150 qui sont des clins d'œil à PlayStation. Nous avons vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour animer ces personnages afin qu'ils puissent recréer des scènes amusantes de leurs jeux respectifs. Alors, quels que soient vos personnages PlayStation favoris, vous pourrez à tous les coups vous amuser avec eux. Une fois sauvés, ces derniers peuvent se rassembler pour effectuer des actions de groupe qui vous permettront d'explorer davantage la planète principale. Dans cette vidéo, vous pouvez observer des personnages PlayStation travaillant ensemble pour créer un mur sur lequel Astro peut se déplacer afin d'atteindre des zones surélevées.

Et pour finir... l'aspect du jeu qui a attisé la curiosité depuis notre toute première bande-annonce : le gameplay héros ! En effet, à certains moments clés de votre aventure, Astro pourra emprunter les compétences de certains héros PlayStation. Dans cette vidéo, vous pouvez observer la façon dont Kratos laisse Astro utiliser son emblématique hache Léviathan au sein d'un niveau inspiré de God of War. Nous n'en dévoilerons pas plus sur ce sujet afin que vous puissiez découvrir cette incroyable fonctionnalité par vous-même. Nous espérons tout simplement que vous la considérerez comme un hommage fidèle et amusant aux jeux d'origine. Nous souhaitons également en profiter pour remercier toutes les équipes qui nous ont fait confiance et nous ont aidés à rendre cette incroyable célébration de l’univers PlayStation possible. Il reste encore tellement d'aspects du jeu que nous n'avons pas abordés ! Nous sommes donc impatients de découvrir vos réactions lors de la sortie d'Astro Bot.

ASTRO BOT est donc attendu le vendredi 6 septembre sur la console de Sony, avec une édition numérique Deluxe et accompagné d'une magnifique DualSense collector. Vous pouvez précommander le jeu au prix de 59,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

