Sirius Studio : Teruyuki Toriyama (Bloodborne, Astro Bot: Rescue Mission) a de grosses ambitions dans la VR et la XR

SIE Japan Studio a fermé ses portes en 2021, ne laissant plus que Team Asobi en place (qui a lancé l'année dernière l'excellent ASTRO BOT). De grands noms du jeu vidéo japonais ont quitté Sony à cette occasion, voire peu avant, notamment Teruyuki Toriyama, qui refait parler de lui cette semaine avec l'ouverture de Sirius Studio.

Teruyuki Toriyama a quitté SIE Japan Studio en 2020, après avoir produit des jeux comme Bloodborne, Demon’s Souls, Astro Bot: Rescue Mission et Soul Sacrifice. Il avait rejoint Thirdverse pour développer le jeu VR Soul Covenant, mais comme l'explique le vice-président Hideki Irie à Famitsu, Thirdverse a décidé de se réorienter vers le développement de jeux occasionnels. Sirius Studio a d'autres ambitions, il veut « créer des jeux haut de gamme », avec des titres VR/XR et pour consoles de salon. Le studio est une filiale de Gz Group, il aura donc un gros soutien et compte même emprunter du personnel au groupe selon les projets en cours. Nous retrouvons déjà en son sein les producteurs Koh Okamura et Tsubasa Miyamoto de Thirdverse.

Sirius Studio se présente déjà comme « un studio de développement de classe mondiale », avec des ambitions dans le développement, mais également dans l'édition de jeux numériques VR/XR. Le directeur exécutif et producteur Hikaru Okamura indique que le marché de la réalité virtuelle, de la réalité étendue et de la réalité augmentée est « en pleine expansion », 30 % des adolescents aux États-Unis posséderaient un casque VR. Le studio japonais cible donc principalement le marché nord-américain. Sirius Studio est encore jeune, il ne compte qu'une vingtaine d'employés pour le moment, essentiellement des chefs de secteurs, il va recruter du personnel, notamment de jeunes développeurs. Les trois Japonais expliquent au passage que le travail se fera en présentiel, « le développement de la réalité virtuelle devrait être fait de cette façon » selon Hikaru Okamura.

Si Sirius Studio s'intéresse beaucoup au marché de la VR/XR, affirmant qu'il « est encore à ses balbutiements » et que les problèmes de la réalité virtuelle « seront tous résolus d'ici quelques années » (performances, cinétose, lentilles plus fines, etc.), il compte également développer des titres plus traditionnels, notamment des Action-RPG et des jeux d'action, des genres que Teruyuki Toriyama connaît bien.

Chose intéressante, Sirius Studio évoque les différences culturelles entre les régions du monde, qui influent sur certaines mécaniques de jeux VR. Hikaru Okamura explique ainsi que les Japonais imaginent le maniement d'une épée léger et agile, tandis que les Américains préfèrent les mouvements plus lourds. Idem pour la manière de jouer : au Japon, la VR se pratique essentiellement en position assise, mais en Occident, le joueur est plus mobile (selon la taille de l'espace de jeu).

Enfin, Teruyuki Toriyama, un peu embarrassé par la question du journaliste, explique qu'il a choisi le nom de Sirius Studio car il veut « être un studio capable de créer des jeux qui illumineront le cœur de nos utilisateurs qui y jouent », en référence à l'étoile la plus brillante du ciel (après le soleil). Hikaru Okamura rajoute que Sirius est une étoile binaire, faisant écho aux deux principaux dirigeants du studio, Hideki Irie et Teruyuki Toriyama.

Autant dire que l'ouverture de Sirius Studio va ravir tous les amateurs de jeux en réalité virtuelle, mais il faudra patienter avant de découvrir ses premiers titres.