Astro's Playroom : la mise à jour 1.903 est disponible, voici comment obtenir le Bot de singe d'Ape Escape

Dernière ligne droite avant l'arrivée d'ASTRO BOT sur PS5 d'ici quelques jours, qui vient de recevoir son excitante bande-annonce de lancement. Avant sa sortie, les joueurs sont invités à relancer ou découvrir Astro's Playroom, qui vient d'avoir droit à sa dernière mise à jour numérotée 1.903.000, venant ajouter le quatrième Bot additionnel à secourir. Pour rappel, nous pourrons les transférer dans ASTRO BOT afin qu'ils rejoignent notre équipage. De plus, Team Asobi a prévu un compte à rebours in-game quelques heures avant la sortie. Jusqu'à présent, il a donc été possible d'aller aider Lady Maria de Bloodborne: The Old Hunters, Selene de Returnal et le pilote de Gran Turismo. N'hésitez pas à consulter nos précédents articles pour vous aider.

À présent, voyons comment débloquer ce dernier Bot. Pour commencer, il faut se rendre dans la Prairie de la RAM et plus précisément au sein du niveau Vallée venteuse. La zone où se situe la capsule à faire apparaître n'est pas bien compliquée à repérer, puisqu'un caméraman est en train de filmer deux Bots, l'un tenant un filet et l'autre ayant un gyrophare rouge sur sa tête, en référence aux singes d'Ape Escape. Vous apercevrez alors au loin dans les nuages un gyrophare bleu projetant sa lumière à travers, qu'il faut atteindre à l'aide d'un projectile en se tenant tout près du bord. Vous en trouverez un au début du niveau. Une fois en sa possession et au bon endroit, un marqueur bleu apparaîtra, difficile de se tromper. Il suffit alors d'appuyer sur Carré pour le lancer lorsque la cible apparaît clairement.

Une fois la capsule apparue, en s'approchant, l'indice donné sera un régime de bananes. Il faut donc en apporter sur le socle juste devant, mais où en trouver ? Eh bien, dans un arbre, mais pas n'importe lequel. Seul celui situé au sommet de la colline semble fonctionner, sur lequel est perché un Bot mangeant une grappe de raisin. Il faut alors utiliser l'attaque chargée d'Astro avec Carré pour les bananes finissent par tomber.

Une fois revenu devant la capsule avec ces fruits, le singe enfermé va alors se mettre à danser de manière aléatoire. Il faut tout simplement copier ce qu'il fait, pour ne pas dire le singer, en activant une à une les bonnes emotes associées aux flèches directionnelles. Attention toutefois, puisqu'une erreur signifie un échec et il faut alors retourner chercher les bananes pour recommencer. Mémorisez donc bien quels mouvements effectue Astro pour chaque touche.

Lorsqu'il aura été libéré, vous débloquerez le Trophée Pas d'échappatoire ! et, si vous avez déjà obtenu les précédents, le Quatre à la suite. Le Bot ira lui rejoindre ses camarades dans le Centre de mission, prêt à rejoindre notre équipage d'ici quelques jours.

