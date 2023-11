UNBOXING PlayStation Portal : voici quelques photos la nouvelle bête de la PS5, elle est craquante…

Le PlayStation Portal est au centre de toutes les conversations en ce moment. Et pour cause, la nouvelle machine de Sony Interactive Entertainment voit le jour, et fonctionne uniquement avec une PS5. Nous avons ce nouvel accessoire entre les mains et, en plus de notre première approche en live, nous vous partageons quelques photos de l’intérieur du carton.

Comme vous allez le voir, il y a une boîte dans un fourreau que nous pouvons extirper avec une petite languette. La console est soigneusement emballée, un câble type-C est inclus, ainsi qu’un petit manuel pour expliquer brièvement le fonctionnement du Remote Play. En outre, nous avons cette sensation de voir une DualSense coupée en deux pour y inclure un énorme écran de 8 pouces. Le matériel est classe et la prise en main est, sans surprise, très agréable.

Sur le dessus, nous avons des haut-parleurs, ainsi que les touches « volumes » et « power ». Le bouton « Home » et « Micros » sont incrustés sur la coque noire de l’appareil. Bref, arrêtons de parler, nous vous laissons le plaisir de découvrir les courbes du PlayStation Portal en page deux de cet article.

Et si l’envie de craquer vous envahit, nous vous invitons à jeter un œil sur l’article suivant : PlayStation Portal : où acheter le nouvel appareil de streaming de Sony ?