UNBOXING PS5 Pro : déballage en photos et vidéo de la console

La PlayStation 5 Pro sera disponible cette semaine sur le marché, la console de Sony promet des jeux plus beaux et plus fluides grâce à une puissance accrue. Mais, en attendant de se pencher sur les capacités de la PS5 Pro, nous vous avons préparé un déballage en photos et vidéo de la bête.

Le contenu du carton est très classique, avec ce qu'il faut de câbles, mais il y a des suprises. Notez que le socle vertical nous a été envoyé par PlayStation France et n'est pas inclus avec la console. Pour rappel, voici ce qui est inclut dans l'emballage de la PS5 Pro :

Console PlayStation 5 Pro ;

Manette sans fil DualSense ;

2 pieds de socle horizontaux ;

Câble HDMI ;

Cordon d'alimentation ;

Câble USB ;

Documentation ;

Astro's Playroom (jeu pré-installé).

Vous pouvez découvrir notre déballage de la PS5 Pro en vidéo ci-dessus ou en images sur la seconde page. Nous en avons également profité pour la comparer à la PS5 « Fat » Édition Standard, la différence est flagrante !

Pour rappel, la date de sortie de la PlayStation 5 Pro est fixée au 7 novembre 2024 en France.

