PS5 : les façades officielles et de nouvelles DualSense confirmées, découvrez leurs prix, coloris et dates de sortie !

Avant même le lancement de la PlayStation 5, nous avions découvert que sa coque pourrait être facilement retirée pour accéder à son intérieur, et donc potentiellement être remplacée en quelques mouvements. Sony Interactive Entertainment n'avait cependant jamais déclaré son envie de proposer des façades en alternative à sa base blanche qui ne plait pas à tout le monde. Mais de nombreux constructeurs tiers se sont vite lancés sur ce marché sans l'accord de SIE, provoquant sa colère et des menaces d'attaque en justice.

Désormais, fini le secret de polichinelle, SIE va bien sortir des façades officielles pour PS5, comme il le confirme aujourd'hui. Nous aurons le choix, déjà entre des modèles pour console dotée d'un lecteur Blu-ray ou de l'édition numérique, mais aussi entre plusieurs coloris : Cosmic Red, Midnight Black, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Les versions noire et rouge seront disponibles à partir du 21 janvier sur PlayStation Direct et du 18 février chez les revendeurs participants, et les autres suivront plus tard d'ici juin 2022, à un tarif encore inconnu en France, mais de 54,99 $ aux États-Unis.

La DualSense existait déjà en Cosmic Red et Midnight Black, et pour que tout le monde puisse accorder ses violons, la manette sera également déclinée en Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Le coloris mauve ouvrira le bal à compter du 14 janvier sur PlayStation Direct et du 11 février ailleurs. Cette fois, il ne devrait pas y avoir de surprise, le prix devrait encore être de 69,99 €.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer les nouveaux coloris qui vont rejoindre la gamme de coloris disponibles pour les accessoires PS5 : Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Ces tout nouveaux coloris inspirés des galaxies rejoignent les modèles précédents disponibles pour les manettes sans fil DualSense : Cosmic Red et Midnight Black. Ils seront disponibles dans le monde entier en janvier 2022 chez les revendeurs participants. Nous lançons également de nouvelles façades pour consoles PS5 assortis aux coloris de la manette sans fil DualSense et s’inspirant des galaxies : Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Ces nouvelles façades sont aussi belles que simples d’utilisation : il vous suffit de retirer les façades blanches d’origine de la PS5 et de les remplacer par vos nouvelles façades. Les façades pour consoles PS5 seront disponibles à la fois pour la PS5 avec lecteur de Blu-ray Disc Ultra HD et pour la console Édition numérique PS5. Elles sont vendues séparément de la console PS5 et de la manette sans fil DualSense. Les façades pour consoles PS5 Midnight Black et Cosmic Red seront disponibles dès janvier 2022 chez les revendeurs participants dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Portugal, Italie, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Chine, Taïwan, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Corée et Philippines. Les façades pour consoles PS5 Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue seront également disponibles dans ces pays au cours du premier semestre 2022. Nous avons prévu de lancer les façades pour consoles PS5 dans d’autres pays et régions au cours de l’année. Nous ferons une annonce lorsque nous aurons davantage de détails. Les dates de lancement exactes des nouveaux coloris de la manette sans fil DualSense et des façades pour consoles PS5 peuvent varier selon les pays. Nous vous invitons à consulter votre revendeur préféré pour connaître leur disponibilité. Informations concernant les achats sur direct.playstation.com Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, certains de ces nouveaux produits seront disponibles de manière anticipée pour les clients direct.playstation.com. Les manettes sans fil DualSense en Galactic Purple seront disponibles sur direct.playstation.com dès le 14 janvier (dans la limite des stocks disponibles). Vous les trouverez chez les autres revendeurs participants à partir du 11 février. De plus, les façades pour consoles PS5 en Midnight Black et Cosmic Red seront disponibles sur direct.playstation.com à partir du 21 janvier (dans la limite des stocks disponibles). Vous les trouverez chez les autres revendeurs participants à partir du 18 février. Suivez les actualités de direct.playstation.com pour en savoir plus.

Si vous rêviez de retrouver le noir traditionnel de la marque PlayStation, ou à apporter un peu de pep's à votre console avec des couleurs variées, il va donc falloir repasser à la caisse.

