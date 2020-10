PS5 : la console next-gen de Sony dévoile ses entrailles dans une vidéo de démontage officielle

À un mois du lancement de la next-gen, nous connaissons déjà la plupart des éléments nécessaires pour effectuer notre choix, jusqu'à certains détails anodins et pourtant essentiels comme la configuration des touches de la DualSense. Les journalistes japonais ont eux déjà rapidement évoqué les questions de chauffe et de bruit, sans plus. Les analystes de tout bord vont désormais avoir une meilleure idée de ce qui nous attend de ce côté, car la bête a été démontée entièrement dans une vidéo officielle, permettant de découvrir son architecture interne et les secrets qu'elle renferme.

C'est via un article sur le PlayStation Blog que Masayasu Ito, vice-président exécutif, Ingénierie matérielle et opérations chez Sony Interactive Entertainment, a expliqué cette démarche :

Novembre approche, et nous avons hâte de lancer la PlayStation 5. Aujourd’hui, nous voulons vous offrir un aperçu de l’intérieur de la console, afin de vous faire découvrir la magie qui opère dans la PS5 et qui vous offrira des jeux magnifiques pendant la période des fêtes. Nous avons commencé à conceptualiser la PS5 en 2015, et avons passé les cinq dernières années à concevoir et à développer la console. Une architecture bien pensée et au design élégant est l’une des valeurs clés de notre équipe. Lorsque l’on démonte le système et que l’on découvre une structure interne propre et nette, on peut être certain de l’efficacité de la conception et de l’absence totale de composants superflus. Ainsi, nous remplissons notre objectif visant à créer un produit ultra perfectionné et de qualité supérieure. Dans cette vidéo de démontage de la console PS5, vous verrez comment nous avons intégré notre technologie à cette console de façon méthodique. Il nous a paru indispensable de réaliser un véritable bond en avant du point de vue des performances, afin d’offrir aux joueurs une expérience de jeu de nouvelle génération. Pour ce faire, nous avons dû trouver un équilibre parfait entre tous les aspects du système, de la réduction de bruit à l’amélioration des capacités de refroidissement. Dans cette vidéo, nous mettons à l’honneur le système de refroidissement de la PS5, qui emploie du métal liquide, l’un des composants qui a mis notre créativité à rude épreuve lors de la conception de la PS5. Nous avons également mis en avant le mécanisme que nous avons intégré à la PS5 pour lui conférer un fonctionnement encore plus silencieux. Outre toutes les autres caractéristiques désormais possibles, suite à un processus rigoureux d’identification et de correction d’erreurs, nous sommes ravis du résultat final, et j’ai hâte que nos fans puissent se procurer la PS5 et la découvrir par eux-mêmes. Malgré les défis inédits auxquels nous avons dû faire face cette année, obligeant nombre d’entre nous à passer au télétravail, nous sommes heureux de toucher au but, et de pouvoir enfin vous proposer une expérience révolutionnaire avec la PS5 dès le mois de novembre. J’espère que vous avez tout aussi hâte de jouer sur la PS5. *N’essayez pas cela chez vous. Risques d’exposition au laser, d’électrocution et d’autres blessures. Désassembler votre console mettra un terme à la garantie constructeur.

Vous l'aurez compris, il nous est promis un fonctionnement silencieux et sans chauffe, grâce au métal liquide servant de TIM, un immense dissipateur thermique à caloduc équivalent à une chambre à vapeur, un imposant ventilateur au sommet et à une évacuation de l'air occupant tout l'arrière de la console. L'évacuation de la poussière a aussi été pensée, bien qu'un nettoyage régulier ne fasse jamais de mal. En position verticale, elle sera tout simplement vissée à son socle, la vis disposant de son emplacement dédié de rangement et un capuchon permettant de ne pas faire rentrer de poussière une fois qu'elle est retirée (le souci du détail !). Ce même socle servira également à la faire tenir à l'horizontale en raison de la forme particulière qu'elle arbore. Comme supposé, les panneaux blancs seront eux faciles à retirer.

Plus techniques, le géant a prévu l'extension du stockage par la suite avec une interface M.2 PCIe 4.0 servant à brancher un SSD. Le module du lecteur Blu-ray UHD a lui bénéficié d'un soin particulier afin d'atténuer les vibrations et donc le bruit émis. Antenne Wi-Fi 6.0 et Bluetooth 5.1, présentation du GPU, du CPU et de la RAM GDDR6 disposant de 448 Go/s de bande passante, SSD de 825 Go (mais combien pris par l'OS ?) avec son contrôleur permettant des vitesses de lecture atteignant les 5,5 Go/s, la bête en aura clairement dans le ventre. Et pour ne pas changer, l'alimentation de 350 W est incluse à la base de l'appareil.

