PS5 : l'application Apple Music lancée par surprise sur la console next-gen, avec des fonctionnalités pratiques

Il y a vraisemblablement une bonne entente entre PlayStation et Apple en ce moment. Les possesseurs de PS5 ont ainsi eu droit à 6 mois d'abonnement à Apple TV+ cet été, voilà désormais qu'une autre initiative va amener un peu de la marque à la pomme sur la console next-gen.



Dès maintenant, les joueurs PS5 peuvent installer Apple Music sur leur console afin de profiter d'un catalogue de plus de 90 millions de morceaux, de dizaines de milliers de playlists, de clips en 4K, d'émissions de radio exclusives et plus encore. Enfin, ça, c'est bien évidemment si vous êtes abonnés au service à 9,99 € par mois. L'application a en tout cas été soignée, car il est possible de poursuivre la lecture d'une chanson ou de l'audio issu d'un clip en arrière-plan, même durant notre partie. De quoi changer votre manière d'écouter de la musique en jouant ?



Pour ceux qui aiment écouter de la musique en plus de jouer aux jeux vidéo, nous sommes heureux de vous annoncer qu’Apple Music sort sur PS5, la première console à intégrer l’expérience musicale Apple Music, apportant mondialement son large catalogue musical aux joueurs PS5. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs PS5 avec un abonnement Apple Music pourront profiter de plus de 90 millions de chansons sur Apple Music, de dizaines de milliers de listes de lecture sélectionnées avec soin, de clips musicaux en 4K, de diffusions Apple Music Radio en direct avec les grands succès du moment, les classiques, et la country, ainsi que des listes de lecture personnalisées en fonction de vos préférences musicales. La PS5 intègre de manière fluide le service de streaming Apple Music, que ce soit musique en arrière-plan ou lecture de clip musical, ce qui permet aux joueurs d’écouter de la musique avant, pendant, ou après leur session de jeu. Lecture de musique en arrière-plan Les utilisateurs PS5 peuvent lancer l’application Apple Music avant de démarrer un jeu ou pendant leur session de jeu en appuyant sur la touche PS de la manette sans fil DualSense pour accéder au centre de contrôle et sélectionner la fonction musique. À partir de là, les abonnés Apple Music pourront trouver des recommandations en fonction du jeu auquel ils jouent, choisir une liste de lecture de leur bibliothèque, ou bien d’autres listes de lecture sélectionnées par Apple Music pour les sessions de jeu. Lecture fluide de vidéos en arrière-plan Les abonnés Apple Music peuvent également trouver et regarder des clips musicaux d’une large sélection d’artistes dans l’application Apple Music. Commencez par lire la vidéo en plein écran ; si vous décidez de retourner sur votre jeu ou de vous rendre ailleurs sur l’écran d’accueil de la PS5, l’audio du clip musical ne s’interrompra pas. Si vous voulez retourner sur le clip musical, celui-ci reprendra avec fluidité à l’endroit où vous vous trouvez dans la chanson, sans interrompre la musique. Nous espérons que vous apprécierez Apple Music sur PS5. Pour commencer, les propriétaires de PS5 peuvent télécharger l’application Apple Music depuis l’espace contenu multimédia sur PS5 et suivre les instructions à l’écran pour y lier leur compte Apple Music. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site.

Comme toujours, la PS5 n'est que rarement disponible à l'achat faute de stock suffisant, au contraire de ses jeux et accessoires.