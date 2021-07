BON PLAN PS5 : 6 mois d'abonnement à Apple TV+ offerts à tous les joueurs next-gen, champagne

Actuellement, si vous voulez tester Apple TV+, le service de vidéo à la demande avec du contenu exclusif signé Apple, vous avez droit à 7 jours si vous êtes un quidam et 3 mois si vous avez un appareil récent de la marque. Mais en ce moment, si vous êtes un heureux possesseur de PS5, vous allez avoir droit à un bel avantage.

Apple vient d'annoncer un partenariat avec PlayStation qui devrait intéresser la plupart des utilisateurs de la console next-gen. Jusqu'au 22 juillet 2022, vous pouvez en effet profiter de 6 mois d'essai gratuit à Apple TV+ simplement en téléchargeant l'application dédiée sur PlayStation 5 et en vous y connectant via votre identifiant Apple. Le mieux, c'est que l'offre n'est pas réservée aux nouveaux abonnés et que vous pouvez y prétendre dès que vous aurez suspendu votre souscription actuelle à 4,99 € par mois ! Si vous voulez découvrir See, The Morning Show, Ted Lasso et bientôt The Foundation, c'est le moment rêvé.



Comment profiter de l'offre Cherchez l'app Apple TV dans la barre de recherche de votre console PS5 ou dans « Toutes les applications » sur le Portail multimédia.

Téléchargez et ouvrez l'app Apple TV, puis suivez les instructions à l'écran.

Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple.

Si vous n'en avez pas, créez-en un.

Profitez de vos six mois d'accès gratuit à Apple TV+.

Les conditions de l'opération sont lisibles sur le site officiel PlayStation, mais à part un abonnement reconduit automatiquement au bout de 6 mois qu'il faut penser à annuler le moment venu, il ne semble pas y avoir de piège. Bon, maintenant, il s'agirait de se dégoter une PS5...

